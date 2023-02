El look casual super chic de Vanessa Claudio que marca la silueta

Vanessa Claudio, la exitosa modelo que no para de enamorar a sus seguidores en Instagram, sigue marcando tendencia cuando de moda se trata.

La famosa se lució con un look muy casual y chic en sus redes sociales que encendió a sus seguidores y causó furor. Así, alcanzó más de 24 mil me gusta en su foto y ya muchas mujeres seguro querrán imitar su atuendo.

¿Quieres seguir su ejemplo y estar a la moda? ¡No esperes más! Acá tendrás unos simples pero eficaces tips para lograrlo.

l increíble look de Vanessa Claudio para marcar la silueta. (Fuente: Instagram @vanessaclaudio)

¿Cómo imitar el look de Vanessa Claudio?

El look dio de que hablar dado que se trata de prendas que resaltan los atributos de la modelo y destacan su increíble figura.

Para imitarlo, debes comenzar eligiendo un par de leggings que sean de tu preferencia. Si eres más clásica, puedes elegir tonalidades como el blanco o el negro. En cambio, si quieres jugártela con todo, puedes optar por colores más llamativos. Vanessa Claudio escogió unos de color crema que dan luz a su outfit.

Luego, es fundamental que escojas una camisa a tono con el color de tu pantalón. ¡Eso sí! Si son lisos puedes pensar en un estampado para la parte de arriba.

En el caso de que hayas escogido unos de color negro, tendrás una amplia variedad de colores y diseños para elegir. Por su parte, si elegiste un tono claro, entonces te recomendamos ir por una tonalidad más oscura para la parte de arriba.

¿Quieres seguir el consejo de la exitosa influencer? Entonces escoge una camisa a cuadros negra y blanca para combinar con tus leggings color crema. De esta forma, harás una sencilla combinación de colores que no fallará.

Por último, debes apostar por el calzado adecuado para el increíble atuendo que has armado. Elige unas botas largas con taco ya que no fallarán en darte altura y comodidad, permitiendo que puedas ir a donde tu más quieras sin problemas.



Si quieres seguir el look de la famosa modelo, entonces ve por un estilo texano, son el último grito de la moda y están en auge en esta temporada.

Ahora que sabes cómo armar un conjunto casual y chic como el de Vanessa Claudio, ¿qué esperas para intentarlo? No te arrepentirás y, aceptemoslo, ¡te quedará fantástico!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.