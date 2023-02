Hailey Bieber tiene los jeans anchos más chic que querrás llevar esta temporada

Seguir en redes sociales a los fashion icons del mundo de la moda es una de las mejores formas de estar siempre al pendiente de todas las tendencias que estarán causando furor. Hailey Bieber es una de ellas y hoy, analizaremos su estilo a fondo y sus fabulosos jeans.

La esposa de Justin Bieber es una de las modelos más famosas del mundo y todo lo que ella use siempre termina siendo tendencia. Desde el diseño de uñas que lleve hasta las bolsas y peinados.

Este 2023 ya hemos notado en diferentes fashion icons que los jeans anchos de tiro bajo están volviendo con más fuerza que nunca. Es momento de guardar el estilo mom y darle mucho espacio a este corte que ya está tomando las calles de las ciudades más importantes de la moda.

Hailey Biebier es una de las personas indicadas para seguir en redes sociales y robar ideas de cómo combinar prendas. Encuentra inspiración en el perfil de la modelo y atrévete a crear looks muy a la moda y con los que te sientas muy cómoda.

A continuación podrás tomar ideas para un look informal en casa para alguna reunión con amigas: Primero que nada, los jeans anchos y tiro bajo que la modelo usa en la foto son, sin dudas, uno de los elementos básicos a considerar en tu outfit. Después, busca combinarlos con una blusa corta más pegada al cuerpo para crear armonía visual. Por último, termina el look con accesorios que combinen con los colores de las prendas.

Recrea looks icónicos de Hailey Bieber y sigue las mejores tendencias. Fuente: Instagram @haileybieber).

Looks de fiesta de Hailey Biber con jeans anchos

Los jeans son un básico de tu clóset que te va a servir para crear una infinidad de outfits para todo tipo de eventos. Si tienes una fiesta más formal y no sabes qué ponerte, no te preocupes que hoy te traemos la inspiración perfecta para armes un look infalible.

Primero que nada, date un clavado a tu clóset y busca prendas que quizá hace mucho tiempo no usas. Siempre es bueno darle una segunda vida a blusas que hace mucho no vemos.

En el siguiente outfit de Hailey Bieber podrás notar que la modelo estadounidense logró crear un estilo mucho más elegante, brillante y vistoso con una prenda básica: los jeans anchos de tiro bajo. Hailey Bieber es una de las exponentes #1 de la moda en el mundo. Fuente: Instagram (@haileybieber).

Para darle un toque mucho más formal a tu look es elemental sumar prendas en la parte superior mucho más vistosas y versátiles. En esta ocasión, la esposa del cantante canadiense eligió un top strapless en tonalidad dorada y un abrigo que le diera a su outfit un toque mucho más sobrio.

Es muy fácil tomar inspiración de las redes sociales para crear looks para todos los días. Busca siempre imágenes que contengan prendas básicas que puedas encontrar en tu clóset y mantén la mente abierta para hacer combinaciones que vayan más allá de lo esperado.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.