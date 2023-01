Zaira Nara descubre el truco para llevar bikini con tus looks más casuales

Existen tendencias que no alcanzan el mayor grado de popularidad, pero son conocidas para algunas influencers o celebridades. Una de ellas es la preferida de Zaira Nara para este verano y consta de usar bikinis como parte de cualquier outfit, más aún de aquellos que consideramos casuales o informales.

La modelo viajó hasta Punta del Este para disfrutar de sus días de vacaciones junto a sus hijos, novio y su hermana, Wanda. Desde que llegó a esta ciudad, Zaira Nara se dedicó a asistir a distintos eventos fashion como desfiles o conciertos. Allí pudimos apreciar que las bikinis se convirtieron en su arma secreta.

Zaira Nara se convierte en la modelo más sensual del verano con sus bikinis. Foto: Instagram @zaira.nara

Una de sus apuestas más osadas fue en el show de David Guetta, en el que la influencer optó por usar una bikini amarillo neón debajo de sus prendas. Lo que hizo fue reemplazar un crop top y tanga por un bañador en un color vibrante para que resaltara con los ítems en negro como sus pantalones jogger XXL y su blazer sastre.

Pero, el look no terminó ahí, ya que Zaira complementó con una gorra negra de lentejuelas y bandolera rosada. Aunque no enseñó sus zapatos, podemos arriesgarnos al decir que llevó zapatillas o sandalias altas, ya que la argentina ha usado este tipo de looks durante el año y los ha completado con estos calzados.

Más relajada y de durante el día, Zaira Nara demuestra que las bikinis son tan versátiles que puedes combinarlas con todo. Foto: Instagram @zaira.nara

Y de la noche nos trasladamos al día, porque la modelo trata de compartir distintos momentos con su familia también. Unos días atrás, Zaira Nara llevó a sus hijos y hermana a una cabalgata por Punta del Este para distenderse del ruido de la ciudad y las cámaras que las persiguen 24/7.

Para no perder la costumbre, la fashionista eligió nuevamente una bikini para combinar con su outfit casual. En este caso, Zaira se decantó por un corpiño negro de escote triángulo junto con unos pantalones wide leg de ante beige, sandalias bajas a tono, chaleco blanco y sombrero marrón. Este es uno de los estilos que mejor define a la modelo, ya que ella es muy informal y relajada a la hora de vestir. Además, nos comparte una opción ideal para nuestras vacaciones o incluso aquellos días en los que no podemos ir a la playa o piscina, pero sí podemos recorrer o pasear.

Elige el estilo que quieras y ¡no olvides tu bañador! Foto: Instagram @zaira.nara

Tal como anticipamos, Zaira Nara no se pierde de ningún desfile importante en Punta del Este. A principios de semana, la influencer posó sonriente en el desfile de Heidi Clar junto a otras celebridades como el cantante mexicano, Cristian Castro. Vestida por la marca de pies a cabeza, la también conductora arriesgó con un look safari en la arena.

Zaira eligió unos shorts cargo en color beige militar de cintura alta, sostén de bikini blanco, chaleco de ecocuero marrón camel y botas verde militar con detalles en gamuza. Este atuendo es ideal para el verano o la etapa de entretiempo en la que necesitamos estar frescas aunque también combinar con elementos más abrigados.

Sin lugar a dudas, Zaira Nara confirma que las bikinis son las estrellas de este verano, ya sea dentro o fuera de la playa. ¿Se animan a completar sus looks con sus trajes de baño?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!