¿Te sumas? Pampita y Zaira Nara apuestan al ecocuero para este verano

En nuestro país -en gran parte del territorio argentino, al menos- las temporadas están cada vez menos definidas. Con esto nos referimos a que en el invierno las temperaturas son bajas y en verano muy altas, pero en otoño y primavera no convivimos con climas más agradables, sino que la temporada anterior se alarga o la próxima se adelanta.

Es por eso que en un mismo día podemos usar un sweater por la mañana, una camiseta en la tarde y una chaqueta por la noche, pasando por tres estadios distintos. Sin embargo, durante el verano no se encuentran prendas con textiles rígidos o más "pesados", ya que el calor suele ser exigente y provocar que usemos solo looks ligeros y más sueltos.

A pesar de esta situación, el ecocuero se presenta como una tendencia de la temporada que ya usan celebridades como Pampita

y Zaira Nara. Aprende a llevar esta nueva moda luciendo canchera y chic en pleno verano con prendas que también podrás usar en invierno.

Pampita, la primera en defender el ecocuero para el verano. ¿Les gusta su look? Foto: Instagram @pampitaoficial.

Pampita se adelantó al verano optando por esta tendencia dos meses antes de comenzar la temporada. La modelo lució un conjunto de ecocuero con minifalda cargo y chaqueta en colores verde militar, marrón, beige y crudo junto con unas sandalias naked - con un tirante en los tobillos y uno en el empeine - en marrón.

Seguramente pensarán a quién se le ocurre llevar ecocuero en verano, pero te damos razones para invertir en uno de estos looks. Primero que nada es importante remarcar que no son prendas que usarás una temporada, sino prácticamente todo el año. El ecocuero es un material que no genera mucho calor, e incluso si lo usas en pleno invierno, lo notarás, ya que no es tan abrigado como un tapado o una chaqueta de símil piel.

Zaira Nara se dejó llevar por el ecocuero en un total look blanco. Foto: Instagram @zaira.nara.

En segundo lugar, hay formas de llevar el ecocuero que son aptas para el verano. No es imperioso que este textil se combine con prendas invernales como sweaters o pantalones: puedes generar un gran look con shorts, tops o chaquetas que son piezas más cortas o que puedes sacar como la campera.

Aquí tenemos el outfit de Zaira Nara quien, además de probar el mismo atuendo que el de su compañera, se decantó por un estilismo de ecocuero blanco nuclear con shorts de cintura alta y chaqueta cropped con cinto, combinados con las sandalias que seleccionó Pampita, pero en crudo. Otra idea más minimalista, pero igual de funcional que el look anterior.

Las razones para invertir este verano en conjuntos de ecocuero te las enseñamos con Pampita y Zaira Nara. Es hora de buscar tu look ideal. ¡No te arrepentirás!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!