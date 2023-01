Camila Homs aprueba el flequillo tendencia en su nuevo look

Camila Homs es una de las influencers que constantemente se anima a pequeños pero nuevos cambios en su pelo. Al llegar una temporada, la modelo aprovecha para cambiar su look con su peluquero favorito: Max Jara, dueño de Jara, Taller de Pelo. El estilista explicó que "los 2000s están de vuelta, no solo con los denim tiro bajo, sino también con sus peinados. La raya al medio, o side part, es el nuevo in".

Pero, como muchas saben, el flequillo es la estrella del 2023 sin importar el corte que lleves. Este año, el flequillo se llevará con la clásica raya al medio, ese estilo vintage que estuvo presente en la juventud de la mayoría. Una de las primeras en adelantarse a esta tendencia fue la actriz, Dakota Johnson, llevando su pelo castaño claro con raya al medio y flequillo cortina.

El nuevo look elegido por Camila Homs para este verano. Foto: Instagram @camihoms.

En palabras de Jara, "decidimos con Camila Homs, modelo y referente de muchas mujeres, darle un look de gusto side part con un rubio de temporada (nacarado) para adentrarnos al verano de 2023". ¿Qué signfica que sea nacarado? Este color se logra a través de la aplicación de una base con tinte lila o violeta, cuya función es neutralizar los tonos amarillos.

Además, Max Jara optó por un tono más oscuro, casi grisáceo,en la zona de las raíces, mientras que en las puntas afirmó un color más similar al beige brillante. El flequillo cortina es uno de los más favorecedores para mujeres con quijada y pómulos marcados o definidos, como Camila Homs, ya que con este corte equilibran esas zonas sin añadirle mayor prominencia.

Aunque la mayoría de las celebrities apuesten por los castaños, Camila Homs decidió ir hacia el lado opuesto y mantener su pelo rubio añadiendo flequillo. ¡Divina!