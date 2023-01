Camila Homs deslumbra con las bikinis más sensuales del verano

En medio de su crisis con su ex pareja Rodrigo De Paul y la cantante Tini Stoessel, Camila Homs decidió pasar los primeros días del año en Punta del Este. Aunque aún no ha enseñado muchos looks en trajes de baño, recolectamos sus mejores bikinis y las más sensuales para que todas podamos inspirarnos en sus opciones.

Una bikini puede lucir sensual en una mujer por distintas características y no solo por alguna determinada forma en su sostén o bragas. La cuestión está en elegir una bikini que nos favorezca, ponga el foco de atención en alguna zona del cuerpo y que, por supuesto, sea cómoda. Los trajes de baño de Camila Homs suman estas tres cualidades que necesitamos para este verano, ya sea que lo pases en la playa o en la piscina.

Camila Homs brilla en sus bikinis sensuales y tendencia. Foto: Instagram @camihoms.

Una opción muy veraniega es esta bikini que llevó Camila Homs apenas empezó la primavera. El traje de baño floreado, diseñado por ella misma con la firma Marina Martorell, constó de una bombacha cavada de tirantes altos junto con un corpiño bandeau con división central. En este caso, este sostén es ideal para mujeres con poco busto que quieran hacerlo más prominente.

El corte central permite que el busto se luzca de una forma sensual sin volverse vulgar. Además, la bombacha alta ayuda a marcar cintura y definir caderas. Este bañador es favorecedor para mujeres que quieren resaltar sus curvas sin apostar a mucha audacia.

Infaltable la bikini animal print si quieres lucir sensual. Foto: Instagram @camihoms.

La alternativa al estampado floral puede ser el animal print. Camila Homs ha llevado una bikini con este estampado y ha lucido muy sensual con unas bragas altas y un sostén con tirantes, aro y pequeño corte central. Para no opacar el print, la modelo acompañó con un sombrero estilo cowboy y una fina cadena en su cuello.

Lo primero que debes saber con una bikini animal print es que no tienes que agregar muchos complementos para completarla porque ya dice mucho por sí misma. Además, si vas a decantarte por una opción similar a la de Camila, te aconsejamos que es una alternativa perfecta para todos los cuerpos, pero si quieres verte estilizada, te convendrá optar por una con print más pequeño para alargar tu figura.

El blanco y negro también son una alternativa para todas según Camila Homs. Foto: Instagram @camihoms.

Para las más clásicas del verano, también les traemos una elección fácil y muy sensual. ¿Qué piensan de esta bikini bicolor de Camila Homs? La influencer se decantó por una de bombacha cavada con anchos tirantes y un corpiño triángulo, el sostén ideal para mujeres con mucho busto. La ventaja del blanco-negro es que siempre funciona sin importar en qué año estés. Por otro lado, son colores neutros que favorecen a todas las pieles, estén bronceadas o no.

Si aún no tienes una bikini para este verano, descubre tu ideal de la mano de Camila Homs. ¡Te aseguramos que lucirás muy sensual!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!