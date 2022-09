Los mejores looks de Zara y H&M a un precio increíble en una feria imperdible

El showroom de Otra Vuelta abre sus puertas una vez más. La cita será el 7 y 8 de octubre en Mendoza. Aparte de las prendas y accesorios del catálogo, dentro del cuál se destacan las propuestas de firmas internacionales como Zara, H&M y Gap, entre otras, habrá una selección de piezas especiales que sólo se podrán adquirir en forma presencial.

La cuenta regresiva ya comenzó y estas son algunas de las piezas destacadas en la feria más importante de Mendoza. En pleno cambio de temporada, Otra vuelta ofrece la posibilidad de renovar el vestuario estival y de conseguir a precios increíbles piezas de invierno e indumentaria de esquí y aprés ski.

El showroom, en Arístides Villanueva 444, estará abierto de 10 a 18:30 el viernes 7 y el sábado 8 de octubre. La entrada es libre y gratuita y el ingreso es por orden de llegada. Pensando en las y los fashionistas, Otra Vuelta ofrece múltiples formas de pago, incluyendo planes de 3 y 6 cuotas sin interés.

En los percheros habrá más de 250 new arrivals, que no integran el catálogo online. Habrá ropa para niños, indumentaria deportiva, prendas para looks casual y vestidos de fiesta. Entre las marcas más destacadas están esas que todas quieren sumar a su guardarropa: Zara, H&M y GAP, entre otras. También hay una amplia propuesta de líneas nacionales: Jazmín Chebar, Rapsodia, La Dolfina y Cher, por nombrar algunas de las más renombradas.

Estas son algunas de las prendas que podrás conseguir en el showroom de Otra Vuelta:

Remera de mangas largas ($1970, GAP)

Top animal print con vivos ($2.740, Jazmín Chebar)

Mini con paillettes ($3.288, Zara)

Sandalias de cuero ($3.348, H&M)

Remera para niños ($4.268, Tommy Hilfiger)

Chaqueta de tweed ($15.080, Vitamina)

Cómo acceder al descuento extra

Para que renovar el guardarropa sea aun más accesible, Otra Vuelta regala un descuento especial a quienes tengan previsto recorrer la feria que se llevará a cabo el 7 y 8 de octubre en Mendoza. Para acceder a este beneficio, los interesados deben completar este formulario y recibirán un voucher con el descuento.

Si querés conocer más de Otra Vuelta podés comunicarte con los organizadores a través de su cuenta de Instagram o por teléfono al +54 261 4689917.