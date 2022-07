La historia de dos amigas que se unieron para trabajar juntas

En nuestra edición especial de Guapas, por el día del amigo, te contamos la historia de Flor y Mar, dos amigas que se unieron en un emprendimiento y hoy trabajan juntas por sus gustos y sus convicciones. Lograron converger esto en un proyecto personal y hoy son inspiración para miles de nosotras.

Marlene y Florencia, dos amigas que se unieron para crear un café móvil, “Café Flor y Mar”, nos contaron su historia y la idea que tuvieron que luego convirtieron en un negocio.

Marlene Rodriguez y Florencia Villegas son amigas hace 9 años y decidieron emprender juntas, comenzar su sueño y llevarlo a cabo. Entonces, hace unos meses, hicieron su café “Café Flor y Mar''. La idea surgió un día que estaban tomando una merienda en un local, porque las dos son amantes del café. Para ellas, es una actividad que no sólo es para pasar el momento sino para disfrutar con amigos, pareja y seres queridos.

Es un emprendimiento movible, puedes encontrarlo en diferentes lugares. Foto: Florencia.

“Tenemos tanto amor por esto que decidimos hacer un curso de barista y hacer el café. Realmente es algo hermoso poder lograrl

¿Qué hace único a “Café Flor y Mar”?

Nuestro trato con la gente y, además, equilibramos mucho los sabores. De hecho, nuestro café de especialidad es un blem brasileño que tiene notas de chocolate y nuez. Se le agrega chocolate, chispas de chocolate y avellanas. Además, tiene un expreso simple, una base de latte y tiene nuestro toque.

¿Cómo es emprender en Argentina?

Emprender en Argentina es bastante difícil pero no es imposible. Puedes lograr muchas cosas si pones todo de vos. Nosotras en muy poco tiempo logramos un gran alcance, fue inesperado. De hecho, pasamos por momentos muy difíciles porque cuando comenzamos el proyecto teníamos muchas trabas, pero no bajamos los brazos. Como también, el hecho de estar con Florencia me ayuda un montón. Nos damos fuerzas mutuamente, por ejemplo, cuando hay aumentos semanales. Queremos aportar al país y seguir creciendo para poder brindar empleo a otras personas.

¿Cómo nació su idea? y ¿Cuál es su objetivo?

Comenzó con un café de por medio y, también, con la idea de ayudar al hermano de Florencia. Él tiene asperger y colabora con nosotras cuando hacemos ferias. Esa es la idea y el objetivo principal, poder ayudar al otro. Además, nuestro emprendimiento es sustentable.

¿Qué es lo que más difícil de trabajar entre amigas?

Siempre decimos que es como un matrimonio, al principio siempre cuesta hasta que te amoldas. Comienzas a ceder y a apostar en el negocio. Además, nos llevamos súper bien y tenemos mucha complicidad. No se nos hace tan difícil porque nos hemos complementando al 100%.



Su fin es ayudar a las personas y al medio ambiente. Foto: Florencia.

¿Cómo se puede contratar su servicio?

Por Instagram o Whatsapp. Como también, nos pueden encontrar de lunes a viernes por las mañanas en la plaza Chile. Y, los fines de semanas, en los eventos que nos inviten. Pueden solicitar nuestro café, como es móvil, para diferentes eventos, como casamientos hasta juntada con amigos.

¿Qué es lo que más les gusta del café?

Lo que más nos gusta es que somos amantes del café y lo podemos llevar a cabo entre amigas. Además, que le guste a la gente y que tiene muy linda llegada. Como también tenemos clientes fijos, nos encanta y nos da emoción que nos apoyen tanto y nos den cariño. El amor de la gente nos impulsa a querer seguir.

¡Muchas gracias chicas por contar su historia! Les deseamos todos los éxitos y un muy buen día del amigo.