Horóscopo: lo que debes saber para la semana del 6 al 12 de junio

Aries: El área laboral y creativa estarán garantizadas durante este mes, aunque Aries, no todo lo puedes hacer tú mismo. Recuerda que, en la mitología griega, el dios Ares confiaba en sus guerreros. Desde ese punto de vista es momento de delegar en el trabajo o en estudios especializados. Para el resto, espera la semana próxima para decidir.



Tauro: El amor definitivamente será el tema de la semana. Es la oportunidad de renovarse con la Luna Nueva del 10. Venus está transitando por el signo de Cáncer y en traducción se presentarán amores pasados, pero cuidado porque todo se extenderá de tu cuerpo a todo lo que toques. Quien entre a tu casa saldrá seducido por el ambiente encantador y la buena onda que emanas.



Géminis: Es una semana donde pisarás como en frágiles cáscaras de huevo. Y es que Venus está transitando por el signo de Cáncer y podría llegar un reclamo de tu pareja por los gastos u otros temas. Sería ideal esperar a la siguiente semana para resolver cualquier conflicto. El cielo astrológico está bastante complicado para los geminianos.



Cáncer: El cielo astrológico está bastante neurótico y te pide actuar con cuidado. Las energías estarán divididas por un lado Mercurio, con la comunicación que se encuentra limitada y en descanso, y por otro Júpiter, que anda en positivo hacia la expansión. Encuentra aliados y colegas que te apoyen para funcionar en equipo. Eso sí, a estar atento a los intereses personales y la excesiva confianza.



Leo: Es una semana de buenas noticias para el corazón. Principalmente para quienes necesiten un tiempo de reflexión, saldrán nuevas estrategias. A no refunfuñar frente a todos, que los problemas de esta semana no deben prestarse con mucha atención. Concéntrate mucho más en planificar el segundo semestre del año. Es posible que un nuevo proyecto venga y, para ello, siembra con la Luna Nueva del 10.



Virgo: Ya tuvieron tiempo para elaborar estrategias, así que nada de quejas. Con mucho esfuerzo es momento de hacer hoy lo que no se hizo la semana pasada. No seas tan duro y crítico, sobre todo ahora que el cielo astrológico no está del todo a favor y hay muchas situaciones donde se puede dar un traspié. Ten cuidado con hacerte demasiadas ilusiones en el amor.



Libra: Ya has logrado poner en forma tu capacidad en hacer estrategias. Mucho estudio, sagacidad y relaciones públicas fueron efectivas. Ahora Mercurio transitará por el signo de Cáncer y eso te brinda la oportunidad de descansar mentalmente. Aprovecha la Luna Nueva del 10 para ir y estar donde te conviene. Venus también se encuentra en el signo de Cáncer y peso para ti es excelente al momento de relacionarte.



Escorpio: No es momento para ser vanidoso en el trabajo. Las energías están muy susceptibles. En cambio, ten en cuenta que el agua favorece la quietud de tu mente y es tiempo de que salgas a tomar aire fresco. Un paseo por la playa o montaña favorecerán tu físico y tu mente. Con Mercurio y el cielo astrológico como se encuentra, ese pensamiento obsesivo tendrá que quedarse en casa.



Sagitario: Mucho cuidado desde esta semana con todo tipo de comunicación. Las nuevas ideas pueden terminar siendo riesgosas en cualquier momento y ámbito. Deberás tomar en cuenta las situaciones que te darán una ilusión ante sus ojos. Una vez que finalice el mes, vienen propuestas de negocios, pero por ahora, mente retirada y mucho descanso. Contáctate más con la tierra y el día 10 a sembrar, literalmente para tu futuro. Mucha atención con los gastos en cosas y esas diversiones superfluas.



Capricornio: La astronomía viene a favor gracias a tu carácter y al accionar laborioso que vienes teniendo. Los planetas traerán buenas noticias para el trabajo, los negocios y el dinero. Es posible que recibas noticias sobre el resultado de esas estrategias pasadas. La recomendación es que conjugues todo y a partir del 10, cuídate con la ansiedad que será la que maneja el tema principal. Así conseguirás contrastar tus emociones con los sentimientos de seguridad.



Acuario: Todo viene a favor para que aceptes un nuevo reto laboral. Tu mente se activa mucho más allá a pesar de que Mercurio se encuentra en su zona de descanso. Júpiter en Piscis activa esas formas creativas y todo lo bueno tiene que ver con la salud, pero especialmente, aprovéchalo para tu lado espiritual. Cuídate de hacer gastos innecesarios. Con la Luna Nueva del 10 planea para futuro.



Piscis: Es momento de estar sereno en esos momentos de máxima tensión. El cielo astrológico te marcará un antes y un después en el trabajo. Júpiter te indicará el momento justo para aplicar tus estrategias de crecimiento. Es clave que antes de hablar, pienses y luego verbalices tus deseos y opiniones. Con la Luna Nueva del 10 vas a tener mucho para tejer el futuro.