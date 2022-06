Los jeans de Elsa Pataky ideales para usar con zapatillas blancas

La periodista, actriz, modelo y empresaria española Elsa Pataky, casada con el actor de Thor Chris Hemsworth, es dueña de un estilo singular. Además de ser activa influencer desde sus redes sociales mostrando los looks más relajados y elegantes, es imagen de la marca de calzado Gioseppo.

Lo cierto es que es experta en combinar zapatillas casuales con todo tipo de prendas, incluso minifaldas o vestidos cut-out. A la hora de hacerlo con jeans, su truco es simplemente genial ¡y para imitar!

Además de que los jeans son corpped, Elsa Pataky los arremanga un poco para lucir aún más piel. Fuente. Vogue

El combo de jeans + zapatillas que no falla jamás si imitas a Elsa Pataky

La estrella en Hollywood, que actualmente reside junto a su familia en Australia, viaja más de lo que está en casa. Así, jamás desatiende sus proyectos sea frente a cámaras o en la producción de diversos proyectos. La moda, como dijimos, ocupa un lugar importante en su carrera, ya que es fashionista por naturaleza.

De esta forma, Elsa Pataky tiene especial predilección por ese tipo de jeans perfectos para combinar con zapatillas y no solamente con botas o tacones. Cuando elige zapatillas blancas sabe que eleva la elegancia y el toque femenino del look.



En general, la española adora la moda comfy y el estilo de vida activo, con looks que le permiten atender varias actividades en una misma jornada sin tener que cambiar de ropa.

Por eso, los jeans AG son sus favoritos. Esta marca tiene un modelo recto de tiro alto con detalles de color gracias a una técnica de lavado que los hace únicos. Los detalles más oscuros en los bolsillos y algunas líneas verticales en la gama del azul que se va decolorando hasta parecer casi blanco o celeste clarísimo los vuelve perfectos para las mujeres más bajitas.

Estilizan las piernas, alargan el torso y marcan glúteo y cintura sin ceñir de más.

El juego de lavado del jean AG tiro alto lo hace único. Fuente. Vogue

Elsa Pataky los usa en clave cropped para combinarlos magistralmente con todo tipo de sneakers. Desde las clásicas zapatillas deportivas blancas- que le dan el plus de elegancia que a veces necesita para asistir a eventos- hasta las ugly sneakers que mezclan colores tierra con negro, blanco y algún que otro color vibrante: son infinitos los combos acertados que pueden lograrse con estos jeans.

El tobillo al descubierto permite estilizar y alargar piernas a la vez que ceder protagonismo al calzado: el jean funciona en perfecta armonía con las zapatillas para componer distintos looks casuales, según el evento.

El combo es apto para asistir a una cita informal, salir con amigas, un encuentro con la familia ampliada ¡y miles de ocasiones más en donde quieres estar cómoda pero con mucho estilo!

Elsa Pataky jamás descuida el detalle de que su cintura quede libre, sin otra prenda que la cubra para marcar la cintura: un truco clave para favorecer la figura a la vista. Por esto, verás que las prendas jamás pasan ocultan sus caderas.

Los detalles de los jeans, justamente, invitan a que el modelo se luzca ¡y no aparezca cubierto por nada! Un hoodie cropped, un top tejido a la cintura o una remera básica de algodón metida dentro del pantalón en color nude, tierra, suela o canela - los tonos de moda- serán los aliados perfectos para este estilo.

Y tú ¿tienes unos jeans perfectos para lucir con zapatillas blancas, de colores, con plataformas o bajas como Elsa Pataky? ¡Sino anímate a incorporar uno!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.