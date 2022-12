Tres ideas de maquillaje para lucir espléndida estas fiestas

El maquillaje acertado puede elevar tu look para estas fiestas, un outfit para celebrar necesita que lo potencies con cada detalle. Anímate a lucir espléndida de pies a cabeza con los tips que te compartimos a continuación.

El maquillaje adecuado puede hacerte destacar por sobre la multitud. Fuente. Vogue

Tres ideas de maquillaje para estas fiestas: ¡Une tendencia con consejos de make up artist!

El maquillaje para una celebración tiene dos puntos claves: que salga de lo común, es decir, de cómo te maquillas todos los días volviéndose más vistoso, y que dure toda la noche. Además, queremos que combine o contraste con el vestido o lo que hayas elegido para esa noche tan especial.

Por ello, recopilamos algunos consejos de expertos con las tendencias del momento: pon en práctica estas tres ideas para elevar tu look en época de fiestas ¡y que todos te pregunten por ese increíble make up!

El verde es el tono en tendencia y además es super navideño. Fuente: diariodesevilla.es

Verde que te quiero verde: alusivo, de moda y perfecto para cualquier tono de vestido

Maquillarte para las fiestas implica salir de tu zona de confort. Olvidar por un rato esos tonos vainilla, chocolate y anaranjado que a todas nos sientan bien para pasar a la acción.

Pon en marcha el plan dando un paseo por las tiendas que vendan maquillaje profesional ya que allí encontraras eyeliner líquido en tonos vibrantes como violeta, dorado o rojo. También sombras en crema con glitter verdes, doradas y plateadas.

Elige varios colores y formatos para luego poder crear en tu casa frente al espejo distintos estilos mezclando algunos de ellos con los tips que ya tienes incorporados por maquillarte todos los días.

Comencemos con esta opción que remite al árbol de Navidad y a uno de los colores emblemáticos por excelencia durante el 24 y 25 de diciembre: el verde. Es un tono reconocible y bastante fuerte que se caracteriza por tener mucha luz, y porque en materia de maquillaje suele conseguirse con glitter incorporado.

No olvides que para combinarlo no hace falta que seas un arbolito navideño, un little black dress con esta increíble sombra verde bastará para que tu estilismo esté en boca de todos esa noche y tu look sea rompedor.

La propuesta es que te maquilles como siempre, reemplazando los tonos marrones por negros para intensificar la mirada: sombra con luz en el arco de la ceja, sombra anaranjada o gris oscuro para el párpado móvil, difuminar con delineador negro y mucha máscara de pestañas; termina el delineado inferior sumando una línea por debajo de la de agua con sombra en crema verde.

Esto agrandará la mirada y, aunque no consigas verde con glitter, puedes apostar por un verde iridiscente con efecto metalizado ¡y quedará increíble!

El consejo experto indica que luego de finalizar el maquillaje le pases a todo el rostro, especialmente sobre el verde, un poco de polvo translúcido para que el look dure toda la noche. ¡Fabuloso!

No es necesario que estés vestida de plateado, este tono realza cualquier atuendo y es super festivo. Fuente. Instagram @carmenportillomua

Maquillaje shiny: el más versátil de todos

Para este make up necesitarás un eyeliner líquido negro y una sombra glitter en tono plata. Puedes elegir que tenga pigmentos grandes o simplemente los que dan el efecto “metalizado“, pero siempre que el tono tire al plateado.

Comienza por maquillar con corrector y base el rostro, elige las más líquidas y parecidas a tu tono de piel. Un buen truco para seleccionar la base es optar por las que están combinadas con algún hidratante como ácido hialurónico ya que así el maquillaje no se cuarteará.

Luego realiza un trazo fino que extienda la línea del vértice exterior hacia arriba para marcar el tono almendrado de tus ojos. Ciérrala llevándola de nuevo al ojo por encima y formando una “colita“, y dejando libre una parte que luego completarás (la interna).

Para las que tienen ojos suficientemente grandes, pueden hacer la misma colita, pero por dentro, en el lagrimal. Las que tienen ojos chicos y demasiado juntos no lo hagan, quédense solo con la parte “externa“ de la colita de gato.

Sin rellanar, completa con máscara de pestañas y has la línea superior en negro cerca del nacimiento de las pestañas. Luego rellena con sombra húmeda con glitter plateada la línea que habías dejado incompleta en la parte superior de tu trazo de colita que exagera la forma almendrada del ojo, ¡radiante!

Ideal para llevar con accesorios dorados. Fuente. Instagram @cappella_make_up

Degradé en colores metalizados

Para lograr este maquillaje que parece difícil, pero en realidad es muy fácil, solo debes comprar una paleta completa de sombras que suelen venir bien combinadas. Esta opción de tonos dorado, violeta, azul, naranja y amarillo metalizados ¡es una bomba!

Trabaja primero con el rostro, luego con las sombras y después con el eyeliner y la máscara de pestañas.

Coloca sin miedo los tonos más oscuros para marcar la cuenca del ojo y por debajo de la línea de agua, y juega con todos los tonos claros por arriba y abajo hasta lograr un degradé que termine en los tonos claros hacia la cola de la ceja y debajo del ojo, siempre en diagonal respetando la forma almendrada.

Aunque no es para principiantes, es una manera de maquillar el ojo más fácil de lo que crees y queda ¡increíble!

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.