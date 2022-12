Flavia Palmiero muestra dos formas de llevar la camiseta para alentar este domingo

Faltan horas para que se concrete la final del Mundial de Qatar 2022. Este domingo a las 12, Argentina disputará el primr puesto ante Francia, el último ganador de la Copa en 2018. Los argentinos nos preparamos para alentar a la Selección argentina organizando de antemano la comida del almuerzo, las bebidas y los looks.

La camiseta no puede faltar en el vestuario de este día y Flavia Palmiero lo reafirma con dos atuendos prácticos y cómodos para saltar, gritar y cantar todo el partido. Si ya tienes la camiseta, pero aún no sabes cómo combinarla, no te pierdas los siguientes atuendos listos de Flavia Palmiero.

Con leggings de ecocuero, Flavia Palmiero lució su fanatismo por la albiceleste. Foto: Instagram @flapalmiero.

Para el anterior partido de Argentina el pasado martes, Flavia Palmiero fue una de las que apoyó a la Scaloneta desde su casa. Por supuesto, la conductora no dejó de lado su look ultra mundialista que logró con la camiseta albiceleste, leggings de ecocuero negro, gafas de sol y zapatillas blancas.

Muchas famosas se han decantado por llevar la camiseta junto con jeans o leggings, ya que son las prendas más confortables para poder movernos tranquilamente y las que lucen más casuales. Aunque otras como Carla Pereyra hayan elegido leggings negras, Flavia fue la primera que seleccionó unas de ecocuero, una de las tendencias verano 2023.

Puedes explorar nuevas camisetas similares a la oficial como hizo Flavia Palmiero. Foto: Instagram @flapalmiero.

Tres días antes de la final, Flavia Palmiero preparó su posible atuendo cabalero. Decimos posible porque aún no sabemos si verdaderamente lo usará o se decantará por otra cosa. La modelo llevó unos jeans negros con grandes cut-outs circulares en ambos laterales y en la zona media, pero esta vez no usó su camiseta oficial.

La influencer optó por una camiseta blanca de mangas cortas y franja central en celeste con el característico sol de nuestra bandera. Es cierto que es una remera distinta, pero cumple con las mismas cualidades que la otra: lleva blanco y celeste, como también el sol. Lo único que no comparte es el estampado de líneas verticales en blanco y celeste. Sin embargo, se ve súper chic con sus jeans y además su camiseta podrá usarla todo el año con lo que a ella le guste.

¿Preparadas para este día? ¡Clona los looks de Flavia Palmiero para la gran final!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!