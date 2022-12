Llega el invierno y Lily Collins consigue los looks más elegantes que te estilizarán al instante

A punto de estrenar la tercera temporada de la serie de Netflix "Emily en París", Lily Collins viajó a distintos destinos para promocionar este proyecto. Primero estuvo en París, lugar en donde ocurre toda la acción de la serie, y luego viajó a Nueva York para asistir a distintos eventos y programas televisivos.

Durante su estadía en NY, la actriz enseñó varios looks muy elegantes y atemporales, cuya característica común era que estaban conformados por prendas invernales que la estilizaron al 100%. Los tips de Lily Collins son claves a la hora de llevar estos atuendos de forma correcta, sin que tu figura se vea desequilibrada en proporciones, o lo que se suele decir en una frase: que la ropa te lleve a ti. Observa los trucos de la actriz y ponlos a prueba en la temporada.

Estas son las claves que necesitas para el invierno, dictadas por Lily Collins. Foto: Instagram @justjared.

La protagonista de "Emily en París" arrancó muy temprano el día lunes con su apretada agenda. Antes de salir a sus compromisos, la joven se tomó algunas fotos para mostrar su outfit chic. Lily Collins optó por un look Fendi con minivestido gris recto, top negro de cuello alto, blazer beige, medias translúcidas negras y plataformas de charol negro.

Todo su conjunto irradia elegancia por donde lo mires, pero vamos a analizar sus partes por separado para poder entender el porqué de esa elegancia. Tanto su vestido como su blazer comparten el mismo textil y tonos parecidos, aunque uno sea más gris y el otro con toques amarronados. De igual manera, las dos prendas combinan a través del material que las conforman.

Pero, Lily no se conformó con solo esas piezas sino que apostó por añadir más. Claramente, nada estuvo librado al azar, ya que los demás ítems se tiñeron de negro, un color distinto al de su conjunto pero que estaba dentro de las gamas neutras. Aunque el top no cumpla una gran función o cambio en el outfit más que el de abrigar, las medias y sus zapatos sí lo hacen. Gracias a que las dos piezas tienen negro, sus piernas lucieron mucho más largas, y esto no solo se cumple por sus plataformas, sino en haber optado por el mismo color en una misma zona. Un truco que siempre funciona.

De negro total, Lily Collins lució muy parecida a la mítica Audrey Hepburn. ¿Qué creen? Foto: Instagram @justjared.

Siguiendo con la línea del negro, Lily Collins continuó su día enfundada en un look inspirado en Audrey Hepburn. El parecido entre la influencer y la mítica actriz de Hollywood es innegable, pero en este estilismo la afirmación se hace mucho más grande. La joven apostó por un total look Dior en negro, formado por un vestido lencero de corte A con detalles de encaje, tapado midi, bolso cuadrado, medias translúcidas, zapatos en punta con tiras en los tobillos y tocado.

Impecable. Esa es la palabra que define este outfit de pies a cabeza. Como ya expresamos, seleccionar el mismo color en cada ítem de tu look es un acierto asegurado. Además de conseguirte un buen atuendo, esa clave te estilizará por completo y, para el invierno, el negro es un color infaltable y favorecedor en cualquier momento.

Este es un look de boda perfecto para el día y que te estilizará por completo. Foto: Instagram @justjared.

Para las que tienen una boda o evento de día programado en invierno, esta idea de Lily Collins es fenomenal. La británica pasó frente a las cámaras antes de su aparición en un show y generó elogios por su conjunto celeste formado por un top con largo aplique asimétrico y pantalones sueltos.

Como su top no contaba con mangas, la actriz se abrigó con un tapado midi en beige y lo completó con unas plataformas y bolso negro. A primera vista, parece un atuendo complicado de llevar, pero en realidad solo hay una prenda que logró estilizar a la actriz: el aplique de su top. Al ser un modelo recto que cubría sus caderas y cintura, se produjo una línea recta en todo su cuerpo que junto al tapado generaron más centímetros visuales en su figura.

Estas son las claves imprescindibles de Lily Collins para lucir estilizada durante el invierno. Pruébalas y nota sus efectos en tus looks.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!