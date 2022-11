Encontramos el traje perfecto para llevar las 24 horas del día

Cuando parecía que el color negro iba a quedar relegado a un segundo plano de las colecciones, vuelve a recuperar espacio en las propuestas de los diseñadores de Europa y Estados Unidos que son quienes finalmente, generan las tendencias globales. Y en una alfombra roja londinense, Margot Robbie llevó el equipo perfecto para llevar a toda hora y lugar.

Margot Robbie lució un equipo en tres piezas adaptable a todas las edades. El palazzo y el blazer tienen indispensables bolsillos.

La actriz tiene 32 años y en la gala de los premios BAFTA de Londres, eligió un outfit adaptable a todas las edades e incluso distintas fisonomías. Y con los accesorios adecuados, podemos usarlo las 24 horas. El equipo que eligió Margot Robbie es un tres piezas de la colección primavera- verano 2023 de Chanel. Pero ese combo podemos encontrarlos por separado en los percheros de todo tipo de tiendas. Esto es de las caras y por supuesto, de las accesibles.

Todo el traje está realizado en la textura que sello de Chanel, un tweed –en este caso de verano– que es fresco y a la vez le da a la prenda, una estructura más armada que el lino. El pantalón es un palazzo de corte simple y con bolsillos, y por demás confortable que la actriz combinó con un top tipo musculosa. Para maximizar la idea de comodidad, ella eligió un blazer que si bien tiene abotonadura cruzada es perfecto para usarlo abierto y así dar movimiento al conjunto en general. Y el largo del blazer lo hace adaptable a todo tipo de cuerpos y sirve para disimular la cadera.

Con la cara despejada y sencillos aros, Margot Robbie completó este outfit que puede usarse a toda hora con los accesorios adecuados.

Los premios BAFTA de Londres son la versión de los Oscar en Hollywood, y que Margot Robbie haya seleccionado ese total black de Chanel nos da idea de cuán perfecto es para llevar a una fiesta. Y además, si bien no se ve porque habría que asistir a dicha ceremonia, es práctico en caso de tener que estar mucho tiempo sentada porque garantiza la comodidad que habilitan los palazzos y los blazer que no son al cuerpo. Para completar el look, Margot Robbie despejó su cara de su famoso cabello lacio y como accesorio solamente llevó aros simples en forma de argolla.