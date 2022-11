Karina Mazzocco apuesta por las sandalias tendencia 2023 que combinan con todo

Sube la temperatura y el verano ya se siente en nuestro país. Aunque aún falte un mes para comenzar oficialmente la temporada, el clima obliga a buscar prendas y zapatos que nos ayuden a estar cómodas durante todo el día.

Un elemento que no puede faltar en el armario de temporada son las sandalias. Casi siempre optamos por un par de tacón bajo y otras más altas para ocasiones formales o elegantes. Karina Mazzocco se anima a unas sandalias tendencia 2023 que tienen tacones y que puedes usar en las circunstancias más diversas.

Se impusieron en el verano europeo y prometen ser tendencia durante el 2023: las plataformas son un must-have en todas sus formas. Más bajas o más altas, podrás verlas en botines, botas, zapatos, zapatillas y sandalias.

Karina Mazzocco optó por las plataformas en unas sandalias de color azul eléctrico, un color vibrante y perfecto para el verano, pero que no suele ser tan elegido como el blanco o negro. A continuación, les enseñamos tres looks de la conductora con sus zapatos tendencia 2023.

No dudamos de que Karina Mazzocco ama los atuendos multicolor, esos en los que arriesga por dos, tres y hasta cuatro colores juntos. Un ejemplo es este look con pantalones wide leg en fucsia junto con un sweater amarillo neón de escote en V y sus sandalias con plataformas en color azul.

A primera vista puede ser muy impactante la mezcla de colores, pero cuando te acostumbras resulta muy divertida e innovadora. Además, el verano es la época en donde todos los colores están permitidos y aún más aquellos que llevan ese tinte shocking. Si no te convence el uso de tres colores, puedes ir solo por dos y replicar el azul en tu prenda superior para generar mayor "calma" visual.

También, puedes clonar este atuendo de Karina Mazzocco en el que se decantó por sus sandalias tendencia 2023 con un vestido full estampado. En este caso, la ex modelo usó un vestido de seda, de estilo camisero, con tajo y doble print en colores rosados, azules, blancos y salmones, junto con un cinto rosado oscuro y sandalias en azul eléctrico.

Aquí, la conductora trató de unir uno de los colores del estampado con sus zapatos y, al mismo tiempo, le permitió sumar otras tonalidades para darle mayor impronta a su look. Es decir que si vas por una prenda estampada, lo mejor es que elijas una que sume el color que llevarás en tus zapatos para producir un equilibrio entre la prenda y el calzado.

Si no te gusta la combinación de colores o preferís no arriesgarte a los prints, ¿por qué no apostar a un total look? Karina Mazzocco probó sus sandalias altas con un conjunto en el mismo color y creó un estilismo súper cool y canchero. La influencer llevó unos pantalones wide leg con cortes en el bajo y chaqueta kimono con estampa brillante de dragón en la zona trasera, dos piezas que se lucieron con las sandalias tendencia 2023 en el mismo color.

La ventaja de los estilismos monocromáticos es lograr estilizar tu cuerpo, como siempre decimos. Un total look en un color permite que tus piernas se vean más largas al igual que tu torso y, aún más, si llevas tacones. Este es un truco que les sirve a todas las mujeres, pero en especial a aquellas que son de estatura petite.

Con estos atuendos, ya estás lista para el verano como Karina Mazzocco. Y, por supuesto, ¡no olvides tus sandalias de color!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!