Como ella juega al máximo con sus peinados y se anima a looks osados, te hace olvidar que tiene ya 52 años. Con sus transparencias que a veces parecen imposibles y sus maquillajes, vemos siempre a la diva global y no a la mujer que nos anima a copiar algunas de sus propuestas. Ahora, Thalia tiene la blusa con volados perfecta para llevar con jeans.

¿Qué tiene la blusa de Thalia para ser perfecta para llevar con jeans? Varias puntos a tener en cuenta. El color: un rosa cuya palidez no importa por su textura sedosa y con el brillo justo. Es off shoulder, es decir, sigue la tendencia que vino para quedarse de dejar un hombro y los brazos al desnudo. Los volados, que arman un conjunto armónico y le dan volumen, forman con el off shoulder un balance visual y atractivo. Y la blusa esconde un body que si bien tiene ballenitas, permiten no tengamos que preocuparnos porque el conjunto quede desprolijo.

Thalia convirtió a esa blusa con volados en un aliado interesante para usar con un jean de corte clásico.

La transgresión de Thalia fue combinar la blusa con jeans de corte clásico y –¡gracias diosa mexicana!– no retocó en las fotos y el calce del pantalón le queda natural. No es recomendable la blusa para ir a trabajar, pero fuera de eso, Thalia se puso una prenda con la que puedes jugar según el evento o la situación donde quieras llevarla.

Esos volados que hace unos años Lanvin logró imponer como detalle ampuloso en vestidos cortos y diseños de noche, quedan en esta blusa perfectos para ir a bailar combinados con jeans como los muestra Thalia. También con una falda tubo que hace que esos volados y el off shoulder destaquen todavía más. Por supuesto, con un short cancheros y, si es posible, realizados en una textura similar a la blusa y en un tono de contraste.

Por el volumen de los volados, la elección de los accesorios es importante. Thalia eligió los recomendables.

Los accesorios, indispensables pero atención: no exagerar porque los volados de la blusa ya ocupan el espacio visual central. Y finalmente el peinado: esta la opción Thalia, es decir, suelto y con volumen; o alguno que despeja el rostro. Es un blusa que no requiere de mucho de todo, porque el volumen de sus volados son la clave.