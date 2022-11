De Oriana Sabatini a Kendall Jenner, la nueva tendencia es no llevar cejas

Kendall Jenner fue la primera en imponer la tendencia de estas cejas transparentes, casi inexistentes, durante la Gala del Met en mayo de este año. La modelo apareció en la alfombra roja con un dramático diseño en negro firmado por Prada y sus cejas prácticamente borradas.

Desde ese momento, la tendencia de no llevar cejas se extendió por el mundo. Oriana Sabatini fue una de las argentinas que la lleva para complementar sus looks más rebeldes u osados desde febrero, es decir, tres meses antes de que lo hiciera Kendall, en el marco de la Semana de la Moda de Milán.

Oriana Sabatini presumió de sus cejas blanqueadas en un adelanto de su próximo videoclip. Foto: Instagram @orianasabatini.

Aunque la supermodelo volvió a recuperar sus cejas, la argentina no quiso retornar y por ahora sigue apostando por estar sin cejas. Incluso, lo reafirmó con unas fotos de su siguiente video musical "Chín, chín", en las que se la ve casi sin maquillaje y con un nuevo corte de pelo con flequillo extra corto y cabello negro azabache.

En el párrafo anterior, nos referimos a que Oriana Sabatini sigue adelante con esta tendencia de las no cejas, pero con esto no queremos decir que las cejas desaparecen o son removidas. La clave es que éstas son teñidas en color rubio llegando al blanco, lo que las hace invisibles y lleva a que cambie por completo la fisonomía del rostro.

Kendall Jenner impuso esta extraña tendencia en la Gala del Met 2022. Foto: Style Caster.

La maquilladora de Kendall Jenner, Mary Phillips, explicó que para su makeup de la Gala del Met solo añadió un gel de Kylie Cosmetics en las cejas de la modelo, pero no reveló cómo se logró la tendencia sin cejas. Algunos especialistas en belleza afirman que el no tener cejas, lleva a que la persona se vea extraña casi como un alienígena, pero es también una buena oportunidad de conseguir más espacio si te gusta maquillar tus ojos.

¿Cómo puedes conseguir una cejas blanqueadas? Los expertos en belleza recomiendan que antes de teñirlas o aclararlas, consultes con un dermatólogo o cosmiatra para saber si tu piel está preparada para soportar ese tinte. Si el especialista afirma que tu piel está en condiciones, lo mejor es acceder a un colorista para que te ayude a conseguir el color especial para tus cejas sin que se vea muy forzado.

La desventaja de esta técnica es que no puedes teñirlas nuevamente hasta que los vellos originales de tus cejas vuelvan a crecer. Esto generará un desequilibrio de colores entre tus viejos vellos y los nuevos. En definitiva, los expertos sugieren que si no debes teñirlas, entonces no lo hagas. Lo que sí puedes probar es maquillarlas para lograr ese efecto de blanqueamiento.

Lo sugerido antes de teñirlas es probar con un concealer, que es muy parecido al corrector de ojeras pero con una textura más suave y fina. Pide ayuda a la hora de comprarlo para que el producto sea de un tono similar al de tu piel aunque un poco más claro para generar ese contraste.

La tendencia de las cejas blanqueadas se prolongará durante el 2023 y las redes sociales explotan con tutoriales para maquillarlas en casa. ¡Aprende a hacerlas y realiza una prueba para saber si el resultado te convence o no!

*¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.