No hay famosa que alguna vez no haya elegido seguir esta tendencia. Una que implica riesgo y también decisión. Y Zaira Nara muestra cómo usar una transparencia osada pero efectiva. Hay quienes le temen a ponerse un diseño que a veces conlleva riesgos. Pero no hay diseñador internacional que no las incluya en sus colecciones porque la osadía es parte de la moda.

La ocasión quizá jugó a favor de Zaira Nara dado que el dress code de esta fiesta filantrópica que organiza todos los años Baron B, invita sobre todos a las mujeres a apostar con los diseños. Y la hermana de Wanda Nara logró diferenciarse de muchas de las famosas convocadas.

Zaira Nara camina segura con un vestido con transparencias del argentino Marcelo Giacobbe.

En su caso, Zaira Nara eligió un vestido íntegramente transparente del argentino Marcelo Giacobbe. Ella suele llevar modelos de él donde la transparencia es el detalle que prima. En general, este diseñador suele “decorar” con pailletes o cristales esos espacios en blanco de su creación. Pero en el vestido negro que lució la conductora en la fiesta fue a por más.

La primera impresión que generaba Zaira Nara con su transparencia osada pero efectiva era estaba semidesnuda. Y que solamente un culotte y dos estrellas ubicadas estratégicamente eran las únicas “protecciones” de su cuerpo. Pero la libertad de movimiento que ella tuvo para posar ante los fotógrafos daba cuenta del secreto de diseño “total transparent”: su busto tenía una tela imperceptible sobre la que Marcelo Giacobbe colocó sendos detalles en forma de estrellas. Eso le permitió a Zaira Nara, caminar, posar y baila con total libertad y sin preocuparse porque quedar al desnudo. Y lo más importante, ese detalle era imperceptible en las fotos con lo que la osadía del diseño resultó efectiva.

Un culotte y un detalle invisible hicieron de la transprarencia elegida por Zaira Nara, un vestido osado pero efectivo.

De todas formas, Zaira Nara tomo otra precaución. Llegó a la fiesta con parte de séquito responsable de su estilismo. Y por supuesto, a su lado estuvo todo el tiempo Marcelo Giacobbe. Un diseñador sabe muy bien que cuando una famosa elige un modelo suyo para un evento donde habrá muchas cámaras –y muchas miradas del resto de los invitados–, la consagración del estilismo es un hecho colaborativo. Y las réplicas y comentarios, elevan tanto a la famosa como al creador de su vestuario. En este caso, transparencia, osadía, y alianza fashion, fueron efectivas.