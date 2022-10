Alejandra Guzmán reveló como fue su experiencia con el cáncer de mama

La cantante Alejandra Guzmán (54) se enorgullece de sus cicatrices producto del proceso de curación de su cáncer de mama porque son la prueba de que ha dado batalla y logró sobrevivir.

Cáncer de mama: Alejandra Guzmán comparte una experiencia de resiliencia

Si bien no tuvo que pasar por sesiones de quimioterapia ni perdió el pelo, sin embargo, Alejandra Guzmán tuvo que atravesar momentos difíciles que dejaron cicatrices visibles y heridas en el alma.

No obstante, la cantante mexicana siempre eligió contarlo porque su camino podía servir a otras mujeres y por eso se volvió una activista para poder difundir las medidas de prevención contra esta tremenda enfermedad que se cobró más de 40 mil vidas de mujeres en Estados Unidos durante el 2019

Alejandra Guzmán en uno de sus shows, que es lo que más la emociona y la hace feliz antes y mucho más después de su cáncer de mama. Fuente. Instagam. @laguzmanmx

Alejandra fue diagnosticada en el 2007 de un tumor que inmediatamente fue operado. Pero el proceso que implicó la intervención transformó su alma y fue un momento duro que tuvo que superar al ver sus senos diferentes a como estaba acostumbrada.

Cuando un artista con una imagen pública debe atravesar cambios en su aspecto, los retos y los desafíos son enormes. Por eso desde ese momento da conciertos para concientizar sobre el tema y comparte su experiencia.

Cáncer de mama: desde su propia vivencia

Guzmán contó varias veces que estuvo en shock al enterarse de la noticia. La palabra la asustó mucho y por eso no durmió durante toda esa noche.

Luego escribió la canción “Hasta el final“ que la ayudó a tomar coraje para todo lo que estaba por venir. La artista enfatiza que llevar el miedo hacia otro lugar, movilizar, hacer que “salga del cuerpo“ es lo que la acompañó para enfrentar la operación, la recuperación y poder quitarse la enfermedad de su organismo.

También tuvo un momento de clara conciencia acerca de que por más que se tenga todo el dinero del mundo, no se puede comprar ni la vida ni la salud. Las conductas tóxicas no solo tienen que ver con la alimentación y la falta de ejercicio sino también con otras como actitudes, como por ejemplo ser egoísta, etc.

Las recomendaciones de la estrella son: hacer los estudios de rutina, jamás dejar pasar más tiempo y tocarse: “es sano agarrar los pechos, saber qué cambios presentan, escuchar el cuerpo“, expresó.

¿Te sirvió esta historia de vida de Alejandra Guzmán, quien superó un cáncer de mama y ahora elige compartirlo? ¡Gracias a la gran artista y a la gran mujer!

Siempre es importante que te realices chequeos de rutina con especialistas en la materia. Ante cualquier duda, infórmate con un profesional de confianza.