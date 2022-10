Esta es la fórmula infalible de Juliana Awada para brillar en todo momento

No hay dudas que Juliana Awada con el pasar de los años se ha convertido en uno de los íconos de moda más emblemáticos de Argentina. La exprimera dama sabe perfectamente cómo lograr looks cancheros, cómodos y a la moda pero sin perder la elegancia.

El estilo de Juliana Awada se caracteriza por usar prendas básicas llamadas “fondo de armario”. Al tener esta base, se logran infinidades de looks. Dos ítems que no pueden faltar y, ella lo sabe, son los jeans y camisetas o suéteres a rayas. Con estos logra looks sofisticados pero que no dejan atrás la premisa de la comodidad.

Todas sabemos que el jean es una pieza atemporal que jamás pasa de moda. Con las rayas pasa lo mismo. Sea en formato camiseta al estilo Coco Chanel o, en suéter, el estampado rayado siempre será un must que tienes que incluir en tu guardarropas. Veamos cómo los combina la elegante Juliana Awada para que puedas inspirarte y lograr outfits similares para tu rutina.

Juliana Awada trabajando en su jardín. Foto: Instagram.

La exprimera dama junto con su madre. Foto: Instagram.

En estas dos ocasiones, vemos como Juliana eligió su comodín infalible: jeans, suéter a rayas y zapatillas. Con ambos looks, logra verse sofisticada y elegante al elegir las rayas en la parte superior pero con las zapatillas logra descontracturar el outfit.

Juliana junto con Mauricio Macri. Foto: Instagram.

Juliana es amante de su huerta. Foto: Instagram.

Si, nuevamente Juliana optó por jeans y rayas. Para ambos looks, eligió camisetas rayadas al estilo marinero. Sea para almorzar con su marido o trabajar en su jardín, la diseñadora no pierde la elegancia y la comodidad.