Estas son las predicciones para todos los signos del zodíaco chino hasta agosto

La especialista en astrología china, Rafaela Rubin, nos dejó las predicciones para los doce signos del zodíaco chino, para todo el mes de julio.

Aquí qué le deparan los astros a cada uno de ellos:

Rata

Duerma lo suficiente y cuida tu dieta para evitar problemas digestivos.



Buey

Demasiado estrés puede repercutir en tu salud. Evite este mes iniciar proyecto y espere a que llegue un momento más propicio.



Tigre

¡Los cupidos están cantando cerca suyo. Si te gusta alguien, avanza! Buen momento para el trabajo y la profesión.

Avanza hacia el amor, Tigre





Conejo

Puede encontrarse con obstáculos en su carrera este mes. La buena noticia es que posee la capacidad de resolver.

Este es el momento de brillar: dé un paso atrás y evalúe los problemas que se le presentan.



Dragón

¡Cupido está en aire! Cuidado al realizar actividades físicas, ya que hay riesgo de accidentes.

Si eres estudiante, puedes sentir agotamiento y no tendrá un efecto positivo en tu rendimiento. Descansa.



Serpiente

Te enfrentarás a un dilema en el trabajo, pero no te preocupes, hay una solución para cada problema.



Caballo

Preocuparse por cosas sobre las que no tiene control no resolverá ningún problema. A veces es necesario dar un paso atrás y confiar en el poder superior.



Cabra

El peligro físico del mes pasado todavía está vigente este mes. Concéntrese al 100% al conducir o cruzar la calle.



Mono

Este mes cuide la salud. Por otro lado, también es una temporada para el romance, así que si estás soltera, ¡prepárate!

Es momento del amor para ti, Mono.





Gallo

Este mes puede ser duro para ti si eres una persona trabajadora. Podría ser una buena idea limitar los gastos de ocio y posponer las grandes compras por ahora.



Perro

Posibles trabas y resistencia. No se preocupe, ciertas personas intervendrán y lo ayudarán a superar los obstáculos. Mes para cuidar la piel.



Cerdo

Algo te hace sentir triste y sentimental. Las cosas pequeñas pueden fácilmente hacerte llorar. Quizás es algo que sucedió en el pasado o quizás extrañas a alguien. Apóyate en amig@s.