Asesoría de imagen: ¿cómo encontrar un estilo propio que hable de quién somos?

La estilista y fashionista Nina Caram se suma a MDZ Femme con su Styleclass, Escuela Femme. Todas las semanas podrás disfrutar un episodio de este instructivo para crear tu propio estilo e identificarse a pleno con él. No está relacionado con la moda, sino con quién eres y qué dice su imagen de ti. Aquí la primera parte de su propuesta:

"¿Sabes si tienes un estilo personal? ¿De qué hablamos cuando hablamos de encontrar tu estilo? Muchas veces se habrán preguntado cómo personas que ustedes conocen, familiares o amigos, también influencers o famosos, pueden comunicar tanto a través de la ropa que eligen y los outfits que arman.

Bueno les cuento que no hay grandes secretos. Simplemente, algunos cuentan con estilistas y otros son aficionados de las tendencias y de marcas de ropa. Muchas de estas personas cuentan con algo que trasciende y es una mezcla de personalidad, creatividad y seguridad en sí mismos.

Fuente: Pinterest

Las consultas que suelo tener sobre este asunto son por lo general relacionadas a por qué tener un estilo personal, si todos lo tenemos, si es algo que se aprende o si, por el contrario, "se nace así". En primer lugar quiero decirles que nos vestimos para comunicar, lo hagas de forma consciente o inconsciente. Esto es así, con nuestro look mostramos cómo nos sentimos o hacia dónde vamos, ya que todo esta relacionado con la forma en la que nos presentamos hacia los demás

Fuente: Pinterest

Por otro lado, todos tenemos un estilo personal, claro, pero es una construcción que puede llevar años o que puede salir sin ningún esfuerzo. Casi como si les diera el secreto de una receta familiar, les digo cuáles son los pilares para armar ésta arquitectura de uno mismo:

Autoconocimiento: primero háganse esta autoentrevista y anoten todo. No tomen esto como algo banal, al contrario, forman parte del autoconocimiento. Y cuando digo "todo" es todo, como gustos musicales, arte, actividades que les gusta hacer, preferencias de estilos para vestirse (rockero, minimalista, clásico, etc,), con qué colores se sienten cómodos. Identificar lo que les gusta de su físico y lo que les incomoda también es muy importante

Observación del entorno: lugar en el que viven, dónde trabajan, actividades sociales que suelen hacer o tener (si les gusta salir a la noche, opciones en la naturaleza o si prefieren la ciudad, etc)

Fuente: Pinterest

Aceptación: de todo lo anterior, de lo que son y lo que quieren conseguir. Si no aceptan su cuerpo, la vida que tienen o que llevan, es difícil que puedan desarrollar su estilo personal. También aceptar lo que quiero cambiar y mejorar en pos de mis metas y objetivos.

Fuente: Pinterest

Hacerse estas preguntas ponen un punto de partida para saber por dónde arrancar, los ubica en el lugar que están actualmente y a veces estos cuestionamientos vienen a incomodarnos también un poco, porque nos provocan incertidumbres. Pero de eso se trata, cuanto más nos conocemos más dirigimos hacia donde queremos llegar.

Como último paso, con toda la información que recopilaron anteriormente, armen una carpeta de imágenes, busquen inspiración en referentes, en películas, hasta en una obra de arte que les ayudan a la hora de combinar colores, déjense llevar y viajen con el ojo para descubrir todo lo que les gusta.

Uno no busca su estilo, uno encuentra su estilo personal. Aunque parezca lo mismo, no lo es, porque el estilo no está afuera esperando, sino dentro de uno mismo. Nos vemos en el capítulo 2".

Nina Caram

Estilista.

También les dejamos un video introductorio para que vayan conociendo a nuestra nueva columnista.