La nueva tecnología de realidad aumentada te permite probar el maquillaje antes de comprarlo

Millones de personas acuden a Pinterest cada mes en busca de productos de belleza que vayan con su estilo y sus gustos. Hoy presentamos una mejora de las opciones que ya hacen de Pinterest el lugar perfecto donde encontrar este tipo de artículos gracias a la realidad aumentada —como la búsqueda de maquillaje por tono de piel, la posibilidad de comprar desde los propios Pines o las recomendaciones de estilo visual—.

"Estamos lanzando la función Try On, con la tecnología Lens de Pinterest, disponible desde hoy en las aplicaciones móviles", contaron desde la plataforma. Sólo abrí la cámara de Pinterest en la barra de búsqueda, hacé clic en “Probar” para encontrar los diferentes tonos de piel y deslizá hacia arriba para comprar productos de marcas como Estée Lauder, Sephora, bareMinerals, Neutrogena, y las marcas de L’Oreal NYX Professional Makeup, YSL Beauté, Lancôme y Urban Decay. El botón de “Probar” aparecerá también en productos seleccionados, así como en búsquedas relacionadas de términos como “pintalabios mate” o “labios rojos”.

Como nuestro objetivo es seguir diseñando productos inclusivos, hemos integrado Try On con nuestra función de búsqueda por tono de piel; de esta forma, es posible ver cómo quedan los colores de los distintos labiales en tonos de piel que se parezcan a los de los usuarios que prueben esta opción. La función Try On no usa efectos para generar uniformidad artificial de la piel ni altera la imagen para que parezca menos natural (como sí ocurre con otras tecnologías de realidad aumentada). Creemos en la aceptación personal, por eso nuestra realidad aumentada no busca mejorar la realidad, sino ayudarte a adquirir tus productos de forma práctica y satisfactoria.

Cuando pruebes los distintos colores de labiales, también podrás hacer una foto y guardarla en forma de Pin para poder comprar el producto en otro momento.

¿Querés explorar distintos looks con un color de labios parecido? Debajo de Probar, explorá la sección "Más como esto", para ver Pines con looks relacionados. Además, si ves a alguien usando un color de labios que te gusta en un Pin, podrás probar un tono similar con esta nueva función.

Sabemos que los usuarios querían una forma diferente de probar nuevos looks, para garantizar mejores compras (lo que supone que no habrá devoluciones) desde dispositivos móviles. También querían más formas de explorar looks sin la ansiedad que supone probar algo nuevo en una tienda, o comprar un producto online que no han probado.

Esta es nuestra última funcionalidad para ayudar a los usuarios a explorar su estilo y comprar en Pinterest. 42% de nuestra audiencia global ha visto o ha sido impactada por un Pin de belleza en el último mes, lo que hace de Pinterest el lugar donde los usuarios van para descubrir y comprar los últimos productos de belleza.

La función “Try On” para pintalabios está actualmente disponible en Estados Unidos en las versiones móviles para iOS y Android, y se lanzará a nivel mundial próximamente.