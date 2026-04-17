Renault Twingo 2026: tecnología Google, batería LFP y desarrollo récord en dos años

Renault acepta el desafío de revitalizar el segmento A con el lanzamiento del nuevo Twingo E-Tech eléctrico . Este modelo no es solo una pieza de nostalgia, sino un "game changer" diseñado para ofrecer un vehículo eléctrico moderno, tecnológico y, sobre todo, asequible, con un precio de partida inferior a los 20.000 € en su versión Evolution.

Fiel al ADN de la primera generación de 1992, el Twingo 2026 combina un diseño icónico e inmediatamente reconocible con soluciones de habitabilidad ejemplares, como sus cinco puertas y los característicos asientos traseros independientes y deslizantes.

El Twingo E-Tech eléctrico marca un precedente histórico en Renault Group al ser el modelo desarrollado con mayor rapidez: solo 100 semanas (dos años) desde el inicio del proyecto hasta su industrialización.

Sostenibilidad: Su huella de carbono se reduce en un 60 % respecto a un coche térmico equivalente, integrando por primera vez acero europeo bajo en carbono en su estructura.

Conducción: Incluye la función "One Pedal" , ideal para mitigar la fatiga en atascos, y el sistema multimedia openR link con Google integrado , una primicia en su categoría.

Consumo: Su eficiencia es una de las mejores del mercado, con un gasto estimado de 12,2 kWh/100 km .

Rendimiento: Cuenta con un motor de 60 kW (82 CV) y una batería de tecnología LFP (litio-ferrofosfato) que otorga hasta 263 km de autonomía WLTP.

Esta proeza fue posible gracias a una organización ágil denominada Ampere , que combinó la ingeniería del Technocentre en Francia con la rapidez del ecosistema tecnológico del centro de I+D ACDC en Shanghái . Este método colaborativo permitió reducir la inversión en un 50 % y ahorrar un año de planificación tradicional sin comprometer los estándares de calidad europeos.

Renault Twingo E-Tech 2025 Renault Twingo E-Tech 2025 Renault

Para garantizar la competitividad y reducir los costes logísticos, el nuevo Twingo se ensambla en la planta de Novo Mesto, Eslovenia. La fábrica ha sido modernizada con procesos de inteligencia industrial y una transición ecológica que incluye una central fotovoltaica propia.

Además de fortalecer la industria europea, esta ubicación estratégica permite que el 75 % de los clientes se encuentren a menos de 1000 km de la fábrica, minimizando el impacto ambiental del transporte y reforzando el compromiso de Renault con una producción responsable y conectada.