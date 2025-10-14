Ram Dakota: la primera pick-up de Stellantis fabricada en Argentina

Con una inversión de 385 millones de dólares y 1.800 empleos, Stellantis inicia por primera vez la producción local de vehículos Ram en Argentina.

Stellantis anunció oficialmente la fabricación de la nueva pick-up Ram Dakota en el Polo Industrial Córdoba, consolidando al complejo de Ferreyra como un centro estratégico de producción regional dentro del segmento de las camionetas medianas. Esta decisión marca el inicio de la primera producción local de vehículos Ram en la Argentina.

La llegada de la Dakota representa una apuesta fuerte de Stellantis para reactivar el ecosistema industrial argentino. Con una inversión de 385 millones de dólares y la creación de 1.800 nuevos puestos de trabajo, la mitad de ellos ocupados por mujeres, el proyecto reafirma el compromiso de la automotriz con la innovación, la diversidad y la inclusión laboral.

La Ram Dakota se posicionará como una pick-up de ADN 100% Ram, con diseño robusto, alto nivel tecnológico y un interior de calidad premium. Será el segundo modelo de la familia de pick-ups de la compañía en incorporar el motor turbodiésel Multijet 2.2 litros, desarrollado y fabricado en Argentina, lo que resalta el avance hacia una mayor integración local y capacidad exportadora.

Stellantis anticipa que este es el inicio de un proyecto de largo plazo, que continuará sumando componentes y versiones en los próximos años.