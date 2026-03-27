Nuevo Ford Mustang Mach-E 2026: llega el GT California Special con ADN clásico

Ford rinde homenaje a la costa oeste con el Mustang Mach-E GT California Special, una edición con detalles en Azul Rave y un interior premium en Navy Pier.

Ford ha actualizado la gama del Mustang Mach-E 2026, introduciendo mejoras en autonomía, seguridad y una edición especial que rinde tributo a la herencia clásica del pony car. Esta renovación no solo busca mayor eficiencia, sino también una conexión emocional más fuerte con el legado de la marca.

La novedad más destacada es el GT California Special, un modelo que hereda el espíritu de los concesionarios de California de 1968, responsables del éxito comercial del Mustang original.

Ford Mustang Mach-E GT California Special Esta edición se distingue por una estética inspirada en la costa oeste y detalles exclusivos:

Exterior: Llantas de 20 pulgadas en Gris Carbonizado con logos GT/CS y detalles en el nuevo tono Azul Rave . El capó incluye una franja con líneas radiales que simbolizan la puesta de sol sobre el océano.

Interior: Equipado con materiales sintéticos ActiveX y Miko en color Navy Pier (azul marino), diseñados para ser duraderos y fáciles de limpiar. Incluye costuras y franjas reflectantes en azul y plata.

Identidad: El emblema del pony en la parrilla está iluminado en azul, reforzando su carácter eléctrico y exclusivo. Ford Mustang Mach-E 2026 Ford Mustang Mach-E 2026 Ford Mejoras en Autonomía y Eficiencia La gama 2026 optimiza el rendimiento energético, especialmente en los modelos Premium de rango extendido:

Versión RWD (Tracción trasera): Alcanza hasta 615 km de autonomía (un incremento de 15 km).

Versión AWD (Tracción total): Sube hasta los 555 km (5 km adicionales).

Neumáticos: Estas mejoras se logran gracias a la incorporación de nuevas llantas de baja resistencia a la rodadura. Tecnología y Seguridad Avanzada Ford amplía el paquete de asistencia al conductor (ADAS) de serie con funciones inteligentes: