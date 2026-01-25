Ford Raptor T1+: un doble podio histórico para Ford Racing en el Dakar 2026

El Rally Dakar 2026 bajó el telón en Arabia Saudita y Ford Racing tiene motivos de sobra para festejar. La Ford Raptor T1+ no solo sobrevivió a uno de los recorridos más exigentes de los últimos años, sino que fue la gran protagonista al cosechar seis victorias de etapa y colocar a dos de sus pilotos oficiales en el podio final.

Esta edición, marcada por una competitividad feroz con diez ganadores distintos en las etapas, ratificó que el óvalo ya es una potencia de primera línea en el mundo del off-road.

El sprint final de 105 kilómetros en Yanbu fue el escenario donde se terminó de sellar la historia. Nani Roma , navegado por Álex Haro, alcanzó un emotivo segundo puesto en la general. Para el piloto español, este resultado es mucho más que un trofeo: es su primer podio en siete años y el primero desde su valiente regreso a las pistas tras superar un cáncer, convirtiéndose en el corazón de la épica de Ford en este 2026.

Por su parte, la dupla de Mattias Ekström y Emil Bergkvist cerró el rally con una victoria en la última etapa, asegurando el tercer escalón del podio. La consistencia de Ekström fue notable, logrando cuatro triunfos parciales durante la segunda semana y demostrando que el ritmo de la Raptor T1+ es capaz de doblegar a cualquier terreno.

2° Puesto General: Nani Roma / Álex Haro.

3° Puesto General: Mattias Ekström / Emil Bergkvist.

5° Puesto General: Carlos Sainz / Lucas Cruz.

Victorias de Etapa: 6 totales (4 de Ekström, 1 de Mitch Guthrie Jr. y 1 del equipo oficial).

Por primera vez, Ford Racing extendió su programa de competición a clientes, entregando unidades de la Raptor T1+ a pilotos privados con resultados sorprendentes. Romain Dumas y Martin Prokop lograron segundos puestos en etapas individuales, e incluso hubo jornadas donde el podio completo estuvo integrado por vehículos Ford.

Mark Rushbrook, director global de Ford Racing, fue contundente: “Terminar con un doble podio y múltiples victorias de etapa dice mucho sobre la evolución de este programa. El Dakar es el campo de pruebas definitivo para la durabilidad y la confiabilidad”.

Ford Raptor T1+ Ford Raptor T1+ Ford

Dominio argentino en motos y el triunfo de Dacia

Mientras Ford festejaba en la categoría de autos, el Dakar 2026 dejó otros momentos para la historia. El argentino Luciano Benavides se consagró campeón en motos en una definición de película, ganándole a Ricky Brabec por apenas dos segundos, la diferencia más estrecha en 48 años de historia. En la categoría de autos (Ultimate), el ganador general fue Nasser Al-Attiyah, quien logró su sexto Touareg y le dio a la marca Dacia su primera victoria histórica, justo por delante de la armada de Ford.