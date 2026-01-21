Ford presenta el nuevo Mustang Dark Horse SC

Ford presentó en el Salón de Detroit el Mustang Dark Horse SC , una nueva versión del ícono desarrollada por Ford Racing , con motor V8 5.2 sobrealimentado y refinamientos que lo acercan a un nivel aún más próximo a un modelo de competición. Aprovechando la experiencia adquirida en las pistas con el Mustang GT3 y las tecnologías de performance del Mustang GTD, la marca deja claro que su objetivo es desafiar a los autos deportivos premium de Europa.

“Desde que introdujimos el Dark Horse en 2022 y el Mustang GTD en 2023, hemos establecido al Mustang como una marca de performance capaz de enfrentar a los mejores del mundo”, dice Mark Rushbrook, director global de Ford Racing . “El Mustang Dark Horse SC es el próximo capítulo, basándose en las lecciones del Mustang GT3 y en la tecnología y aprendizajes del Mustang GTD. Demuestra exactamente cómo Ford Racing está uniendo nuestras operaciones de pista y de calle.”

El Mustang Dark Horse SC estará disponible en Estados Unidos a partir del segundo trimestre de 2026 , con entrega a mediados de año. Junto con el Mustang RTR, Mustang GT Performance, Mustang Dark Horse y Mustang GTD, los clientes de Mustang cuentan hoy con las opciones de performance más emocionantes de todos los tiempos.

En el desarrollo del Dark Horse SC , los ingenieros y diseñadores buscaron mejorar cada aspecto del auto, desde el motor, la caja de cambios, la aerodinámica, la refrigeración, la frenada, el ajuste de la suspensión, la sensación de manejo y los compuestos de neumáticos para elevar su rendimiento a un nivel inédito.

“Para diseñar el Mustang Dark Horse SC , testeamos el Mustang GTD y el Mustang GT4 en algunas de las pistas más desafiantes del mundo, incluyendo Sebring y Virginia International Raceway”, dice Arie Groeneveld, jefe de ingeniería del programa del Mustang Dark Horse SC. “Aquí vemos como cada lección duramente aprendida en el vértigo de la pirámide de performance rinde sus frutos".

Qué motor tiene el nuevo Ford Mustang Dark Horse SC

El motor V8 5.2 del Dark Horse SC está acoplado a una transmisión de doble embrague de siete velocidades para cambios rápidos y precisos. El rugido fascinante de ese V8 sobrealimentado (atributo que muchos fabricantes de deportivos rivales han abandonado) es parte central de su experiencia de performance. Pero no es el único truco de este caballo de carreras.

Viene equipado con amortiguadores MagneRide de nueva generación, con hardware y software actualizados, además de resortes de mayor rigidez, nuevas barras estabilizadoras, mangas de eje delanteras y traseras y parrillas de suspensión delanteras modificadas.

También incorpora una barra estructural ligera de magnesio y componentes de suspensión forjados, en lugar de acero, para reducir aún más el peso. Los tres ingenieros de Ford Racing usaron el aprendizaje adquirido en las competiciones y en el desarrollo del Mustang GTD para hacer que su conducción se acerque más a la de un auto de carrera.

Ford Mustang Dark Horse SC Track Pack Ford Mustang Dark Horse SC Track Pack

El paquete opcional para pista (Track Pack) eleva aún más el impresionante rendimiento dinámico del Dark Horse SC. Incluye una calibración especial de la suspensión MagneRide, adaptada a las ruedas de fibra de carbono, y neumáticos Pilot Sport Cup 2 R personalizados, que Ford Racing desarrolló en partnership con Michelin. Calzan 305/30R20 en la delantera y 315/30R20 en la trasera; utilizan la tecnología del Mustang GTD para entregar niveles de tracción cercanos a los de un superdeportivo.

El control de tracción variable, también desarrollado para el Mustang GTD con experiencia en competición, permite al conductor la intervención de la asistencia de tracción en hasta cinco niveles y desactivar por completo el control de estabilidad.

El Mustang Dark Horse SC tiene frenos Brembo con cálipers delanteras de seis pistones y traseras de cuatro pistones con discos de fundición, iguales a los del Mustang Dark Horse 5.0, que garantizan un rendimiento récord de frenado de 100km/h a 0. Por su parte, el Track Pack añade los frenos Brembo de carbono-cerámica del Mustang GTD. Cuenta con discos delanteros de 16,5 pulgadas, significativamente más livianos que los fundidos y, las llantas de fibra de carbono de serie, que contribuyen a una reducción de peso de alrededor de 68 kg.

La resistencia en pista fue un objetivo clave en el desarrollo del Mustang Dark Horse SC. El equipo de diseño trabajó para gestionar la refrigeración y la función aerodinámica afinando la forma icónica del Mustang. La nueva trompa contribuye al enfriamiento de los frenos. El nuevo capó de aluminio, con trabas de serie y gran salida de aire, mejora la refrigeración de la mecánica y ayuda en la aerodinámica. La eliminación de la bandeja de lluvia de la salida de aire del capó aumenta la carga aerodinámica (downforce) y crea un área abierta cinco veces mayor.

En la parte trasera, un difusor revisado contribuye al enfriamiento del eje trasero, junto con un gran protector inferior que se extiende desde el splitter hacia atrás de las ruedas delanteras para gestionar la aerodinámica y el enfriamiento de los frenos. El Track Pack incluye más cambios aerodinámicos, sustituyendo la tapa del baúl por un diseño tipo cola de pato “ducktail” para mejorar la fuerza descendente.

Ford Mustang Dark Horse SC Track Pack (2) Ford Mustang Dark Horse SC Track Pack

La nueva tapa sirve de base para un alerón de fibra de carbono actualizado con extremos en carbono expuesto y soportes de carbono ligero; la propia tapa mejora la eficiencia del alerón trasero alrededor de un 10%, eliminando la necesidad de un alerón mayor o con un ángulo de ataque más alto, que de otra manera obstruiría la visibilidad.

La nueva tapa del baúl tuvo un impacto tan fuerte en el Dark Horse SC que el equipo del Mustang GTD adoptó una versión de ese diseño durante un viaje de desarrollo. En total, el Mustang Dark Horse SC con Track Pack genera alrededor de 281 kg de downforce trasero a 290 km/h.

Interior del Ford Mustang Dark Horse SC

En el cockpit, el Dark Horse SC luce el volante con la base plana recubierto en cuero del Mustang GTD, con controles de rendimiento y detalles en Alcántara y fibra de carbono. Butacas deportivas opcionales Recaro en cuero están incluidos en el Track Pack, con detalles en gris o azul verdoso y una tapa en lugar de los asientos traseros.

Las opciones de personalización incluyen elementos de carbono en paragolpes y espejos, complementando los acabados internos de fibra de carbono, y tres colores de cálipers de freno. El Track Pack ofrece un paquete Teal, con tono azul verdoso vibrante en los cálipers, emblemas y cinturones de seguridad, además de la opción de gráficas exteriores y cinco colores de cinturones de seguridad.

En la línea 2026, el Dark Horse SC también ofrece una edición limitada, Track Pack Special Edition, que combina los paquetes Track y Carbon, con techo pintado de negro, cálipers Brembo en rojo, calcos exclusivos y detalles en titanio impresos en 3D derivados del GTD. Está disponible en los colores Negro Shadow o Blanco Oxford, con detalles exclusivos en rojo en los asientos Recaro.