Ford amplía la gama de la pick-up Ranger Super Duty con nuevas opciones

Ford Australia anunció una importante expansión de la línea Ranger Super Duty para el modelo MY26.5, presentando el muy esperado estilo de carrocería pick-up y una nueva serie XLT premium.

Estas actualizaciones, que llegarán a mediados de 2026, aportan mayor flexibilidad y comodidad a la Ranger Super Duty , combinando su capacidad de remolque líder en su clase de 4500 kg, 4500 kg GVM 2 y 8000 kg GCM 2 , con la utilidad de una caja de fábrica y el refinamiento necesario para viajes de larga distancia.

“La Ranger Super Duty nació de una necesidad directa de hacer más por nuestros clientes, y la reacción desde nuestro anuncio inicial ha sido extraordinaria”, afirmó Andrew Birkic, presidente y director ejecutivo de Ford Australia.

“Al presentar el estilo de carrocería Pick-Up y la serie XLT, aprovechamos esa enorme capacidad de remolque y transporte de la Ranger Super Duty y la hacemos aún más versátil para los conductores australianos.

Sabemos que para muchos clientes, especialmente para quienes recorren nuestra vasta nación, la comodidad es tan importante como la capacidad. La versión XLT, combinada con la flexibilidad de un chasis de caja o cabina de fábrica, abre la Super Duty a los usuarios recreativos que buscan un vehículo que pueda remolcar prácticamente cualquier cosa, a cualquier lugar, sin sacrificar el refinamiento necesario para los viajes de larga distancia.

La Ranger Super Duty ya ha cautivado a los australianos que buscan una gran capacidad. Con la llegada de la carrocería Pick-Up y la serie XLT, hacemos que esa capacidad sea aún más accesible para el día a día", agregó.

Ford Ranger Super Duty Pick-Up: Lista para trabajar y divertirse

Por primera vez, la Ranger Super Duty estará disponible con carrocería Pick-Up. Esta incorporación ofrece a los clientes la misma capacidad de servicio pesado que las variantes con cabina y chasis, pero con la versatilidad adicional de una caja de cambios de fábrica, lo que la convierte en la solución ideal tanto para clientes minoristas como para operadores de flotas.

Fundamentalmente, el estilo de carrocería Pick-Up conserva las especificaciones básicas de servicio pesado que definen la insignia Super Duty:

Peso bruto vehicular: 4500 kg

GCM: 8000 kg

Capacidad de remolque: 4500 kg

Potencia: 206 HP a 3250 rpm

Par motor: 600 Nm a 1750 rpm

La variante Pick-Up también contará con el ancho de vía ensanchado de 1710 mm y la profundidad de vadeo de 850 mm del Ranger Super Duty existente , lo que garantiza que siga siendo capaz en las condiciones australianas más duras.

Más detalles sobre pesos y dimensiones (incluyendo carga útil y distancia al suelo) para los modelos Ranger Super Duty Pick-Up y XLT estarán disponibles más cerca de la llegada.

Presentamos la Ford Ranger Super Duty XLT

La actualización de la Ranger Super Duty MY26.5 también anuncia la llegada de la serie XLT a la gama. Disponible en las variantes Cabina Doble Chasis y Pick-Up Doble Cabina, la XLT está diseñada para clientes que exigen una gran durabilidad sin sacrificar la comodidad.

Diseñado para vehículos todoterreno recreativos y viajes prolongados, la serie XLT agrega características premium que incluyen:

Llantas de aleación de 18 pulgadas y 8 pernos de la marca 'Super Duty'

4 asientos delanteros con calefacción y ventilación y detalles de cuero

4 asientos traseros con detalles de cuero

Pisos de alfombra

Alfombrillas delanteras para todo tipo de clima

Precios Ford Ranger Super Duty

La actualización MY26.5, que llegará a mediados de 2026, amplía el atractivo de la muy esperada Ranger Super Duty tanto para clientes recreativos como comerciales, con precios para el nuevo estilo de carrocería Pick-Up que comienzan con un precio de lista de fabricación de $93.990, equivalentes a unos 62.000 dólares estadounidenses.