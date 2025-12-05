Ford expande la oferta del motor V6 en la gama Ranger

En una expansión de su propuesta de valor y en respuesta a las demandas de los clientes, Ford Argentina anuncia la introducción del motor 3.0L V6 Turbo Diésel para la versión XLT de la nueva Ranger.

Este avanzado propulsor, que se fabrica en la nueva planta de motores de Pacheco, fue diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional: genera una potencia de 250 CV y 600 Nm de torque, y se combinan con una eficiente transmisión automática de 10 velocidades, garantizando así un desempeño superior y una experiencia de conducción enérgica y placentera.

Con esta incorporación, la versión suma una opción de mayor fuerza a su propuesta equilibrada entre equipamiento, robustez y calidad, y asimismo, complementa la gama existente, respondiendo directamente a las necesidades de los clientes que buscan mayor potencia y prestaciones en una de las dos pick-ups más vendidas de Argentina en 2025.

Ford Ranger XLT V6 Ford Ranger XLT V6 Características de la Ford Ranger XLT V6 La nueva Ranger XLT V6 se posiciona un escalón por encima de la variante XLS, incorporando un nivel mayor de sofisticación y tecnología. Si bien comparte el tren motriz compuesto por el motor V6 3.0L, la caja automática de 10 velocidades y el sistema de tracción inteligente 4WD, el más completo del segmento, esta versión se distingue por sumar diversas tecnologías semiautónomas de asistencia a la conducción del paquete Ford Co-Pilot 360. Esto incluye sistema de mantenimiento de carril, asistente de pre-colisión con detección de peatones y control automático de luces altas.

En términos de confort y vida a bordo, la XLT enriquece la experiencia con tapizados de cuero ecológico y butaca del conductor con ajuste eléctrico de 8 direcciones, además de sumar volante forrado en cuero y espejo retrovisor fotocromático. El equipamiento funcional se completa con sensores de estacionamiento delanteros (que se suman a los traseros), sensor de lluvia, espejos exteriores plegables eléctricamente y faros antiniebla con tecnología LED, ofreciendo una configuración equilibrada para el uso personal o de trabajo.