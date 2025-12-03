Ford es el principal sponsor del evento de trail running en Villa La Angostura. Los clientes seleccionados correrán en el primer grupo, del 1 al 3 de diciembre.

Ford Bronco en su hábitat: la marca es sponsor de El Cruce

Ford Bronco en su hábitat: la marca es sponsor de El Cruce

Ford Bronco en su hábitat: la marca es sponsor de El Cruce

Ford Argentina confirmó una vez más su participación en uno de los eventos de trail running más importantes de la región, El Cruce, con su icónica marca Bronco como principal Sponsor. Esta alianza no es casualidad; refuerza la conexión de Bronco con la aventura, el desafío y la exploración de los límites en los entornos naturales más exigentes de la Patagonia.

El Cruce es una de las carreras de resistencia más destacadas de Argentina, que atrae a corredores de todo el mundo. Los participantes deben recorrer una distancia de 100 kilómetros a lo largo de tres días, enfrentándose a terrenos variados y desafiantes que incluyen montañas, bosques, ríos y senderos escarpados, haciendo de cada edición una verdadera prueba de resistencia y espíritu.

Ford Bronco en su hábitat: la marca es sponsor de El Cruce Ford Bronco en su hábitat: la marca es sponsor de El Cruce Ford Conexión con la Aventura Extrema La familia Bronco encarna el espíritu de aventura y superación, ofreciendo la capacidad de enfrentar desafíos extremos y naturales, de la misma manera que lo hace la competencia. De esta forma, Ford exhibe la robustez y la tecnología de su auto off-road en su hábitat ideal: los escenarios más imponentes de la Patagonia argentina, en Villa La Angostura, Neuquén.

El Cruce 2025 se llevará a cabo del 1 al 7 de diciembre.

Experiencia Premium para Clientes Bronco Para celebrar esta pasión por la aventura, Ford tendrá una presencia destacada antes y durante la carrera, y ya invitó a clientes seleccionados de Bronco y Bronco Sport a formar parte de este desafío.