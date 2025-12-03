Ford Bronco en su hábitat: la marca es sponsor de El Cruce
Ford es el principal sponsor del evento de trail running en Villa La Angostura. Los clientes seleccionados correrán en el primer grupo, del 1 al 3 de diciembre.
Ford Argentina confirmó una vez más su participación en uno de los eventos de trail running más importantes de la región, El Cruce, con su icónica marca Bronco como principal Sponsor. Esta alianza no es casualidad; refuerza la conexión de Bronco con la aventura, el desafío y la exploración de los límites en los entornos naturales más exigentes de la Patagonia.
El Cruce es una de las carreras de resistencia más destacadas de Argentina, que atrae a corredores de todo el mundo. Los participantes deben recorrer una distancia de 100 kilómetros a lo largo de tres días, enfrentándose a terrenos variados y desafiantes que incluyen montañas, bosques, ríos y senderos escarpados, haciendo de cada edición una verdadera prueba de resistencia y espíritu.
Conexión con la Aventura Extrema
La familia Bronco encarna el espíritu de aventura y superación, ofreciendo la capacidad de enfrentar desafíos extremos y naturales, de la misma manera que lo hace la competencia. De esta forma, Ford exhibe la robustez y la tecnología de su auto off-road en su hábitat ideal: los escenarios más imponentes de la Patagonia argentina, en Villa La Angostura, Neuquén.
El Cruce 2025 se llevará a cabo del 1 al 7 de diciembre.
Experiencia Premium para Clientes Bronco
Para celebrar esta pasión por la aventura, Ford tendrá una presencia destacada antes y durante la carrera, y ya invitó a clientes seleccionados de Bronco y Bronco Sport a formar parte de este desafío.
Para asegurar el acceso al cupo en la competencia, la marca realizó una convocatoria especial con inscripción 100% bonificada. Además, Ford se aseguró de que los clientes disfruten de una experiencia totalmente equipada y sin preocupaciones, entregándoles un paquete de equipamiento esencial que El Cruce suele ofrecer con costo adicional, transformando su participación en una vivencia premium.
Este exclusivo kit incluye:
-
Carpa individual
Bolsa de dormir
Vivisac
Colchón inflable
Pechera oficial de El Cruce
Remera técnica de manga larga
Micropolar
Los clientes de Bronco seleccionados ya cuentan con un cupo disponible para correr en el primer grupo, del 1 al 3 de diciembre, y serán los primeros en disfrutar de diversas activaciones de marca durante la travesía.