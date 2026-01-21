Fiat y un nuevo servicio de conectividad para la pick-up Strada

Se trata de un servicio denominado Connect Fiat, que está disponible para las versiones Ranch y Ultra de la Strada.

La Fiat Strada, el vehículo más vendido en Brasil durante los últimos cinco años, recibe una dosis extra de tecnología y seguridad con la llegada de "Connect Fiat", un nuevo servicio de conectividad desarrollado para el automóvil número uno del país.

Disponible en las versiones Ranch y Ultra, Connect Fiat integra el vehículo con el mundo digital, permitiendo a los conductores acceder a diversas funciones a través de su smartphone o del sistema multimedia de a bordo. Con esta herramienta, es posible establecer un límite de velocidad para el vehículo y definir la zona de tráfico. Si el coche supera el límite de velocidad o sale de la zona permitida, se envía una notificación al propietario mediante la app y el correo electrónico.

Connect Fiat también permite rastrear el vehículo en tiempo real. Si se detectan paradas o comportamientos sospechosos, el sistema notifica al propietario y sigue el protocolo de emergencia. En caso de accidente, problemas mecánicos o emergencias médicas, el conductor cuenta con apoyo. El equipo identifica la necesidad y activa el servicio de rescate o asistencia de Stellantis.

Connect Fiat Para qué sirve Connect Fiat Con este servicio también es posible crear un área virtual en el mapa y recibir alertas cuando el vehículo entra o sale de esa región, así como rastrear el auto en tiempo real y tener su historial de ubicaciones hasta por 5 días, permitiendo tener una visión clara y precisa de sus movimientos y paradas anteriores.

Los clientes de Connect Fiat también obtienen un descuento en el seguro de su vehículo. Al contratar Connected Insurance de Ituran, pueden obtener hasta un 25% de descuento, según su perfil y el plan elegido.