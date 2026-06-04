Fiat celebra la producción de 250.000 unidades y la venta de 200.000 unidades del Pulse

El Fiat Pulse celebra dos hitos importantes en mayo: alcanzó las 250.000 unidades producidas y las 200.000 vendidas en Brasil. Desarrollado en la planta automotriz Stellantis de Betim (MG), fue el primer SUV de Fiat en el mercado nacional y el primer SUV del segmento B en ofrecer el paquete ADAS.

Además, el Pulse abrió el camino para que la marca explorara nuevos segmentos, como los deportivos y los híbridos.

Un referente en tecnología y rendimiento, el Fiat Pulse llegó al mercado en cinco versiones, pero pronto amplió su gama con la llegada del Abarth, convirtiéndose en el primer SUV de la marca del escorpión en el mundo, ofreciendo una versión más potente y deportiva para los amantes de la velocidad.

Equipado con el aclamado motor T270, este modelo entrega 185 HP y 270 Nm de par motor, acelerando de 0 a 100 km/h en tan solo 7,6 segundos. Además, el Pulse Abarth ofrece un diseño innovador, confort y tecnología de vanguardia, atributos que forman parte del ADN de Fiat.

La última novedad del Fiat Pulse

Siguiendo las tendencias del mercado, el Pulse incorporó una versión MHEV, democratizando el acceso a la tecnología híbrida ligera en el país. Equipado con el motor T200 y acoplado a una transmisión CVT de siete velocidades, este modelo combina rendimiento y eficiencia, reduciendo el consumo de combustible hasta en un 10,7 % tanto en nafta como en etanol.

En el modelo 2026, el SUV compacto de Fiat se volvió más avanzado tecnológicamente, versátil y adaptado a las necesidades del consumidor urbano. En esta versión, el diseño frontal se renovó por completo, incluyendo nuevas parrillas con detalles verticales y una nueva placa protectora inferior más ancha con motivos geométricos.

El paragolpes también se actualizó y ahora cuenta con dos apliques laterales con acabados que varían según la versión, además de tomas de aire funcionales. Asimismo, ahora ofrece techo solar como opción, lo que realza la sofisticación del modelo en el mercado de los SUV compactos.

El Pulse representó una nueva era para Fiat en Brasil, expandiendo la presencia de la marca en segmentos estratégicos y reforzando atributos como la tecnología, la innovación y la sofisticación. Actualmente, el modelo está disponible en seis versiones, incluyendo la Abarth, que reafirma su versatilidad al ofrecer motores que satisfacen las necesidades de un público amplio. La gama ahora incluye dos opciones equipadas con el motor 1.3 Firefly, tres opciones con el motor Turbo 200 (dos de ellas híbridas ligeras) y una opción equipada con el motor Turbo 270.

“Alcanzar las 250.000 unidades producidas y las 200.000 vendidas del Fiat Pulse es un hito que refuerza la fortaleza de la marca italiana en Brasil. Es un modelo desarrollado para los brasileños y simboliza nuestra capacidad de innovar, comprender al consumidor y liderar nuevos caminos en el mercado automotriz”, comenta Frederico Battaglia, director de las marcas Fiat y Abarth para Sudamérica.

Reconocimientos del Fiat Pulse

Desde su lanzamiento, el Fiat Pulse ha sido reconocido con los premios más importantes del sector. Solo en 2025, el SUV ganó galardones como el de "Menor Coste de Propiedad", otorgado por la revista Quatro Rodas, en la categoría de "SUV Compacto", y el "Premio a la Movilidad Limpia", concedido por Agência AutoInforme, donde logró una doble presencia en la categoría de "SUV de Entrada", tanto con versiones de combustión como híbridas.