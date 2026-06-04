Diseño retro y tecnología: Fiat presentó el 500 Dolcevita

Fiat oficializó el lanzamiento internacional de la nueva serie especial Fiat 500 Dolcevita , una interpretación de producción limitada que se incorpora para coronar la propuesta de movilidad urbana de la gama. Esta edición recurre a códigos estéticos inspirados en la sofisticación desenfadada de la costa mediterránea durante la década de 1960.

La variante Dolcevita se comercializará de manera exclusiva bajo la configuración de carrocería Cabrio (descapotable), orientando su posicionamiento hacia clientes que demandan un vehículo con identidad propia para el tránsito en las grandes urbes.

La estética exterior del 500 Dolcevita concentra los principales elementos diferenciales de la serie, recurriendo a tratamientos superficiales específicos para realzar sus líneas atemporales:

En el interior, la cabina de la serie limitada estrena una arquitectura textil que rinde homenaje a la sastrería clásica peninsular. Los asientos combinan sectores de tela con diseño Pata de Gallo y revestimientos con efecto piel, exhibiendo el número identificatorio «500» bordado en contraste sobre los respaldos delanteros.

Ruedas y ópticas: El vehículo calza llantas de aleación ligera de 16 pulgadas con un acabado diamantado bitono, complementando la firma lumínica mediante la adopción de faros con tecnología LED completos de fábrica.

Elementos de brillo: Dispone de carcasas cromadas de diseño específico para los espejos retrovisores exteriores, acompañadas por la instalación de molduras e insignias laterales con la tipografía oficial del logotipo "Dolcevita".

El apartado de conectividad y confort a bordo se centraliza en la adopción de una pantalla táctil flotante de 10,25 pulgadas destinada a la gestión del sistema de infoentretenimiento con sintonizador de radio digital (DAB). La dotación de serie de este nivel de acabado añade un sistema de climatización automática digital, sensores de lluvia automatizados para las escobillas del parabrisas y sensores de estacionamiento traseros para facilitar las maniobras en espacios reducidos.

De manera complementaria al debut de la serie descapotable, la marca italiana introdujo la variante de carrocería denominada nuevo Fiat 500 3+1. Esta propuesta estructural fue diseñada con el objetivo de optimizar los niveles de habitabilidad, accesibilidad y practicidad en el uso diario familiar, eliminando las limitaciones tradicionales para el ingreso a las plazas posteriores de los vehículos de tres puertas.

Fiat presentó el 500 Dolcevita Fiat presentó el 500 Dolcevita Fiat

La particularidad de la silueta 3+1 consiste en la incorporación de una pequeña puerta trasera suplementaria con sistema de bisagras en el lado del acompañante, la cual adopta un mecanismo de apertura inversa (tipo suicida) sin pilar central intermedio. Este desarrollo de ingeniería facilita la colocación de asientos infantiles, el ingreso de pasajeros o la carga de bultos pequeños en la zona posterior sin alterar las dimensiones exteriores ni las proporciones icónicas del perfil del vehículo.

La configuración 3+1 se encuentra disponible en una escala diversificada de niveles de equipamiento, abarcando desde las opciones de acceso básicas hasta la variante premium de alta gama La Prima.