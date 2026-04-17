Fiat refuerza su propuesta comercial de abril con precios destacados y financiación competitiva

Fiat fortalece su oferta comercial en Argentina con una propuesta diseñada para potenciar dos de sus lanzamientos más relevantes del mercado

Durante abril, Fiat fortalece su oferta comercial en Argentina con una propuesta especialmente diseñada para potenciar dos de sus lanzamientos más relevantes del mercado: la nueva Titano y el 600 Hybrid, combinando precios con herramientas de financiación competitivas.

Estas condiciones comerciales se complementan con un completo esquema de financiación a través de Fiat Crédito, diseñado para facilitar el acceso a ambos modelos con alternativas adaptadas a distintos perfiles de clientes.

Financiación para la Fiat Titano Fiat Titano (1)

Por un lado, para la pick-up Fiat Titano la marca italiana ofrece una financiación a tasa fija 0% a 12 meses por hasta $30.000.000, además de opciones extendidas de plazo de hasta 60 meses.

Por otro lado, el Fiat 600 Hybrid se ofrece durante abril a un precio especial de $39.950.000, consolidando una propuesta altamente competitiva dentro del segmento de SUVs electrificados. Esta oferta se complementa con alternativas de financiación a través de Fiat Crédito, incluyendo tasa fija 0% a 12 meses y una financiación de hasta $30.000.000, facilitando el acceso a una de las principales novedades de la marca en el mercado argentino.