Fiat Fastback 2026: precios y novedades en Argentina

Fiat presenta en Argentina la actualización del Fastback 2026, el primer SUV Coupé de la marca, que llega con un rediseño exterior, más equipamiento y un nivel superior de sofisticación. Entre las novedades se destacan un nuevo frente con parrilla exclusiva, entradas de aire en negro brillante y la incorporación de un techo panorámico corredizo.

Con un baúl de 600 litros, ofrece además un completo paquete ADAS que incluye frenado automático de emergencia, asistente de mantenimiento de carril, cambio automático de luces y cargador inalámbrico.

La versión deportiva del SUV Coupé, el Fastback Abarth, también recibe cambios significativos en su estética y equipamiento. Presenta un nuevo paragolpes, parrilla con detalles en rojo, faros antiniebla LED y llantas exclusivas de 18” en negro brillante.

El logo Abarth en tono oscuro y detalles distintivos refuerzan el carácter agresivo del modelo.

En el interior, suma techo panorámico, tapizados premium en tonos oscuros, butacas deportivas con el escorpión bordado y ajustes eléctricos para el conductor. El panel digital de 7” incluye información específica de la conducción deportiva como presión del turbo, fuerza G y potencia.

Bajo el capó, el SUV equipa el motor T270 de 175 CV y 270 Nm, asociado a una caja automática de seis marchas.

Acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 segundos y alcanza los 215 km/h de velocidad máxima. Incorpora modos de conducción Sport, Manual y Poison, este último exclusivo de Abarth, que optimiza la respuesta del motor para una experiencia más intensa.

En seguridad, ofrece 4 airbags, freno de estacionamiento electrónico con Auto Hold y un paquete ADAS completo.

Además, incluye cargador inalámbrico con ventilación, aire acondicionado digital automático, encendido remoto y sistema Keyless Entry’n Go.

Precios del nuevo Fiat Fastback: