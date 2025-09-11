Nuevo Citroën Basalt Dark Edition 2026: diseño oscuro y motor Turbo 200

Citroën amplía su gama en Brasil con la presentación del nuevo Basalt Dark Edition, la versión tope de gama del SUV Coupé más accesible del mercado. Esta edición especial combina un diseño oscurecido con detalles deportivos y sofisticados, reforzando la identidad del modelo que se ha convertido en el más vendido de la marca en la región.

El Citroën Basalt Dark Edition incorpora elementos exclusivos como llantas de aleación de 16 pulgadas pintadas en negro, umbrales de puerta personalizados, emblemas laterales distintivos y un doble chevrón oscurecido en la parrilla.

En el interior, predomina una ambientación oscura con asientos de tela negra y costuras en rojo, alfombrillas específicas y acabados brillantes en la palanca de cambios. Se suman pedales deportivos en negro con detalles plateados y un diseño orientado a la comodidad y la conducción dinámica.

El habitáculo ofrece también un centro multimedia Citroën Connect Touchscreen de 10,25 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay, conectado a seis parlantes y con múltiples puertos USB, incluyendo dos de carga rápida para la segunda fila.

El modelo está disponible en colores exclusivos como Sting Gray con techo negro, además de opciones en Perla Nera Black y Graphite Grey, siempre con techo en contraste.

Su diseño SUV Coupé resalta las proporciones equilibradas y robustas, con una distancia entre ejes de 2,64 metros que favorece la habitabilidad y un baúl de 490 litros (norma VDA), manteniendo buen espacio para los pasajeros traseros.

En el apartado mecánico, el Basalt Dark Edition equipa el motor Turbo 200 con hasta 130 CV y 200 Nm de torque, disponible tanto con etanol como con nafta.

Este propulsor se combina con una transmisión automática CVT de siete marchas simuladas y tres modos de manejo, acelerando de 0 a 100 km/h en 9,6 segundos con etanol.

La incorporación de la tecnología Multiair III optimiza el rendimiento y la eficiencia mediante el ajuste electrónico de las válvulas de admisión en tiempo real.

Con esta nueva propuesta, Citroën busca reforzar su competitividad en el segmento B-SUV en la región, y no sería extraño qué próximamente llegue a nuestro mercado.