Ferrari Tailor Made 12Cilindri: una pieza única que fusiona el V12 con el arte coreano

Ferrari presentó en Seúl una edición exclusiva de su flamante 12Cilindri, creada bajo el programa de personalización Tailor Made.

El Ferrari 12Cilindri Tailor Made para Corea del Sur no es solo un ejercicio de diseño, sino un laboratorio de nuevas técnicas artesanales. Desde la visualización gráfica del sonido del motor en la carrocería hasta el uso de lacados blancos inéditos, cada detalle rinde homenaje a la herencia cultural coreana y a la potencia del Cavallino Rampante.

Ferrari Tailor Made 12Cilindri Ferrari Tailor Made 12Cilindri Ferrari Ingeniería y prestaciones: el corazón de Maranello Bajo el extenso capó de apertura inversa, este 12Cilindri conserva la mecánica de vanguardia que lo sitúa en la cima de los deportivos de motor delantero:

Motor V12: Un bloque de 6,5 litros atmosférico que entrega 830 CV y es capaz de alcanzar las 9.500 rpm.

Desempeño: Acelera de 0 a 100 km/h en solo 2,9 segundos y supera los 340 km/h de velocidad máxima.

Tecnología: Incorpora aerodinámica activa integrada y una transmisión de doble embrague de 8 marchas que gestiona el torque de manera lineal, acompañada por una banda sonora inconfundible. Ferrari Tailor Made 12Cilindri Ferrari Tailor Made 12Cilindri Ferrari Innovación artesanal: la influencia coreana La personalización de este vehículo incluyó desafíos técnicos que obligaron al equipo de I+D de Ferrari a validar procesos nunca antes vistos en la fábrica:

Esquema de pintura Yoonseul: El color exterior cambia de verde a violeta con reflejos azules según la luz. Esta pintura de transición se utilizó también para plasmar gráficamente las ondas sonoras del motor V12 sobre la carrocería.

Tejidos de Crin de Caballo: La artista Dahye Jeong diseñó un patrón 3D para los asientos y el piso, además de una obra tejida manualmente que se exhibe en el salpicadero. El techo de cristal también incluye una serigrafía que proyecta sombras artísticas en el interior.

Elementos Translúcidos y Lacado Blanco: Por primera vez, un Ferrari sale de fábrica con pinzas de freno y levas de cambio en blanco, inspiradas en la técnica de lacado de TaeHyun Lee. Asimismo, Hyunhee Kim aplicó acrílicos semitransparentes en los escudos de la Scuderia y el túnel central, reinterpretando los contenedores de recuerdos tradicionales. Ferrari Tailor Made 12Cilindri Ferrari Tailor Made 12Cilindri Ferrari Una experiencia de lujo a medida El cuidado por el detalle se extiende hasta el maletero, que alberga un estuche tradicional diseñado por Kim para objetos valiosos, el cual puede ser utilizado como maleta por el coleccionista. Cada componente, desde los tapacubos hasta la caligrafía artesanal en la placa de dedicatoria, refuerza la exclusividad de este 12Cilindri.