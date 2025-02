A todo o nada: Así es el nuevo Ferrari SF-25

La Scuderia Ferrari HP reveló el diseño del nuevo monoplaza ante la presencia del CEO Benedetto Vigna, el jefe del equipo Fred Vasseur y los pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

El SF-25 mantiene la nomenclatura de los últimos años, reflejando la continuidad en la normativa. Es el 71º monoplaza de Fórmula 1 construido por Ferrari y el cuarto de la segunda generación de autos con efecto suelo introducida en 2022.

No obstante, es un modelo completamente renovado que incorpora soluciones técnicas diferentes a las empleadas anteriormente.

Ferrari SF-25

El cambio más evidente impulsado por el equipo de Loic Serra se encuentra en la suspensión delantera, que ahora adopta una configuración de varillas de tracción en lugar del diseño de varillas de empuje. Este ajuste busca optimizar el flujo de aire alrededor del auto y ampliar el margen de evolución aerodinámica, un aspecto que había llegado a su límite con la versión anterior.

El nuevo monoplaza representa un avance en todos los aspectos respecto a su predecesor, el cual ya ofrecía una base sólida. Ha sido concebido con el propósito de maximizar su capacidad de desarrollo en una temporada donde la estabilidad reglamentaria, que alcanza su último año, sugiere un escenario altamente competitivo con diferencias mínimas en los tiempos de vuelta.

La normativa sobre la arquitectura del motor, congelada desde 2022, no ha introducido cambios técnicos en la unidad de potencia. Sin embargo, esto no implica que no haya margen para seguir perfeccionando su desempeño.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton serán los pilotos de Ferrari

En cuanto a la estética, el diseño del SF-25 ha experimentado una transformación significativa, combinando tradición e innovación. La tonalidad más profunda del 2025 Racing Red, con acabado mate, evoca la herencia de Ferrari en las carreras, inspirándose en los tonos vibrantes de los primeros días de la Scuderia.

La franja blanca, inclinada y llamativa, aporta un carácter distintivo al monoplaza, simbolizando dinamismo y una visión de futuro. Cada detalle ha sido cuidadosamente pensado para equilibrar modernidad y legado, con sutiles líneas en rojo y blanco que reflejan la meticulosa artesanía característica de Ferrari, tanto en sus autos de competición como en sus modelos de calle.

El contraste entre estos colores rinde homenaje a la historia de la marca y a su evolución constante en términos de diseño, encapsulando una mezcla de deportividad y elegancia atemporal.

La Fórmula 1 comenzará el 26 de febrero en Bahréin

Charles Leclerc expresó su entusiasmo por la presentación del SF-25, destacando el arduo trabajo realizado por el equipo durante los últimos meses. Reconoció la competitividad de la temporada anterior y dejó claro que el objetivo de este año es conquistar tanto el título de Constructores como el de Pilotos.

Por su parte, Lewis Hamilton, en su primera temporada con Ferrari, se mostró emocionado por el inicio de esta nueva etapa. Destacó la pasión y compromiso del equipo y aseguró que la determinación para triunfar nunca había sido tan fuerte.