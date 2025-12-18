Exclusividad Total: Porsche lanza las ediciones Black Edition para el Taycan y el Cayenne

Porsche presenta una exclusiva serie especial del Taycan y el Cayenne en su nueva “Black Edition”, caracterizada por elegantes detalles oscurecidos. Además de su distintivo diseño exterior e interior, estos modelos incorporan un equipamiento de alta calidad. En el caso del Taycan, la edición incluye también una batería de mayor capacidad que incrementa su autonomía.

“Para cerrar el año de la mejor manera, llegan las versiones Black Edition, las cuales refuerzan nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes vehículos con un nivel excepcional de exclusividad, desempeño y posibilidades de personalización”, comentó Camilo San Martín , Director General de Porsche de México.

Las variantes Black Edition del Porsche Taycan destacan por una estética poderosa con elementos oscurecidos, el paquete Sport Design y la batería Performance Plus de 105 kWh , que permite alcanzar autonomías superiores a los 660 km en condiciones optimizadas.

Porsche lanza las ediciones Black Edition para el Taycan y el Cayenne

Las versiones disponibles del Taycan Black Edition en México, con sus precios en pesos mexicanos, son: Taycan Black Edition a $2.518.000, Taycan 4 Black Edition a $2.618.000, y Taycan 4S Black Edition a $2.728.000.

Por su parte, el Porsche Cayenne Black Edition, disponible en versiones SUV y Coupé, eleva su presencia con:

Faros Matrix LED HD tintados.

Paquete exterior en negro.

Rines de 21 pulgadas.

Equipamiento que amplifica el confort y la asistencia avanzada en conducción.

Las versiones disponibles del Cayenne Black Edition en México, con sus precios en pesos mexicanos (MXN), son: Cayenne Black Edition a $2.098.000, Cayenne E-Hybrid Black Edition a $2.368.000, y Cayenne S E-Hybrid Black Edition a $2.618.000.

Equipamiento Premium y Personalización

Ambas versiones incorporan un conjunto de características premium, entre las que destacan el sistema de sonido BOSE con tecnología Dolby Digital, asientos delanteros con 14 posiciones eléctricas y función de memoria, proyectores LED con el logotipo Porsche, el sistema Surround View con asistente de estacionamiento y paquetes exteriores oscurecidos.

Aunque se trate de las versiones “Black Edition”, el negro no es obligatorio como color base. Los clientes pueden seleccionar una amplia variedad de acabados de pintura exterior, así como optar por los programas Paint to Sample y Sonderwunsch para una personalización total. Las opciones se extienden al interior, con alternativas como cuero Gris Pizarra o configuraciones bitono.