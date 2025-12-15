Homenaje a un Visionario: Porsche lanza el 911 GT3 90 F. A. Porsche
Porsche Sonderwunsch celebra el 90 cumpleaños de Ferdinand Alexander (F. A.) Porsche con una edición limitada a 90 unidades del 911 GT3.
El 11 de diciembre pasado, Ferdinand Alexander (F. A.) Porsche habría cumplido 90 años. Para conmemorar este importante aniversario, el fabricante de vehículos deportivos ha creado un regalo especial sobre cuatro ruedas: el nuevo 911 GT3 90 F. A. Porsche.
El exterior y el interior de este modelo conmemorativo personalizado se inspiran en un 911 de la serie G que condujo F. A. Porsche en la década de 1980. Porsche Sonderwunsch fabricará 90 unidades de esta pieza de colección, que cuenta con elegantes elementos de diseño Heritage. Una de ellas ha sido adquirida por su hijo, Mark Porsche.
Te Podría Interesar
El 911 GT3 90 F. A. Porsche estará disponible para pedidos en Europa a partir de abril de 2026. Se incluyen con el auto una edición exclusiva del legendario Chronograph 1 y una bolsa de fin de semana de Porsche Design.
Porsche rinde homenaje a F. A. Porsche
“Cuando se tiene en cuenta la función de un objeto, la forma suele surgir por sí sola”. Este era el dogma de diseño de Ferdinand Alexander Porsche, conocido como F. A., quien ya había puesto en práctica su visión de una reducción sin concesiones a lo esencial con el legendario 911. En 1972, junto con su hermano Hans-Peter, fundó el estudio de diseño Porsche Design.
Para celebrar su 90 cumpleaños, los expertos de Sonderwunsch han colaborado con su hijo menor, Mark Porsche, para diseñar este modelo conmemorativo especial. Un ejemplar irá a parar a manos del propio Mark y otros 89 estarán disponibles para clientes de todo el mundo.
“Estoy seguro de que a mi padre le habría encantado este 911 tan especial”, afirma Mark Porsche. “A través de muchos detalles, hemos incorporado sus preferencias personales en este emocionante proyecto. El color verde F. A. metalizado, creado especialmente para este modelo, recuerda al verde Oak metalizado de su antiguo 911. El tejido F. A. Grid-Weave utilizado para las secciones centrales de los asientos evoca el estampado de su chaqueta favorita”.
El auto se basa en el Porsche 911 GT3 con paquete Touring, la versión más discreta del deportivo de carretera. El motor bóxer atmosférico de seis cilindros y 4.0 litros desarrolla 510 CV y 450 Nm de par. La producción comenzará en la segunda mitad de 2026.
Detalles de Diseño Exclusivos
-
Color: Verde F. A. metalizado, un tono exclusivo creado por los expertos de Paint to Sample Plus en referencia directa al color del 911 personal de F. A. A partir de 2026, este modelo será el primero en llevar la etiqueta distintiva en el pilar A de los autos con pintura Paint to Sample.
Llantas: Presenta llantas Sport Classic pintadas en negro satinado brillante, inspiradas en las clásicas llantas Fuchs. Incluyen el histórico escudo de 1963.
Insignia: En la rejilla de la tapa del baúl figura una insignia galvanizada y chapada en oro con el logotipo “90 F. A. Porsche”.
Tapizado: Las costuras decorativas en color beige Chalk y el tapizado de cuero Club en color marrón Truffle complementan el tejido especial F. A. Grid-Weave en el centro de los asientos, la guantera, la bolsa de viaje y la alfombrilla reversible del baúl. El patrón del tejido entrelaza cinco colores, recreando el estampado de las chaquetas favoritas de F. A.