Homenaje a un Visionario: Porsche lanza el 911 GT3 90 F. A. Porsche

Porsche Sonderwunsch celebra el 90 cumpleaños de Ferdinand Alexander (F. A.) Porsche con una edición limitada a 90 unidades del 911 GT3.

El 11 de diciembre pasado, Ferdinand Alexander (F. A.) Porsche habría cumplido 90 años. Para conmemorar este importante aniversario, el fabricante de vehículos deportivos ha creado un regalo especial sobre cuatro ruedas: el nuevo 911 GT3 90 F. A. Porsche.

El exterior y el interior de este modelo conmemorativo personalizado se inspiran en un 911 de la serie G que condujo F. A. Porsche en la década de 1980. Porsche Sonderwunsch fabricará 90 unidades de esta pieza de colección, que cuenta con elegantes elementos de diseño Heritage. Una de ellas ha sido adquirida por su hijo, Mark Porsche.

El 911 GT3 90 F. A. Porsche estará disponible para pedidos en Europa a partir de abril de 2026. Se incluyen con el auto una edición exclusiva del legendario Chronograph 1 y una bolsa de fin de semana de Porsche Design.

Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche Porsche 911 GT3 90 F. A. Porsche Porsche Porsche rinde homenaje a F. A. Porsche “Cuando se tiene en cuenta la función de un objeto, la forma suele surgir por sí sola”. Este era el dogma de diseño de Ferdinand Alexander Porsche, conocido como F. A., quien ya había puesto en práctica su visión de una reducción sin concesiones a lo esencial con el legendario 911. En 1972, junto con su hermano Hans-Peter, fundó el estudio de diseño Porsche Design.

Para celebrar su 90 cumpleaños, los expertos de Sonderwunsch han colaborado con su hijo menor, Mark Porsche, para diseñar este modelo conmemorativo especial. Un ejemplar irá a parar a manos del propio Mark y otros 89 estarán disponibles para clientes de todo el mundo.