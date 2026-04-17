En un exclusivo evento Kia lanzó el flamante K4 en la Argentina

La llegada del nuevo K4 es uno de los tres grandes lanzamientos que Kia tiene preparados para la Argentina durante este año: los otros son la versión hatchback del K4 y la inédita pick-up Tasman.

Y como no podía ser de otra manera, la marca coreana preparó un gran evento en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en Casa Ocampo, donde exhibió unidades de este flamante modelo, algunas de ellas intervenidas estéticamente por artistas con temática del mundial.

Kia lanzó el K4 en un exclusivo evento frente a la Facultad de Derecho

Cabe destacar que con la llegada de este nuevo modelo que reemplazará al exitoso Cerato, Kia ofrece a sus clientes participar por entradas para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026, ya que la marca es uno de los sponsors de la competencia.

En esta primera etapa, el nuevo Kia K4 llega disponible sólo con carrocería sedán (más adelante vendrá el hatch) y lo hace en dos niveles de equipamiento (EX y GT-Line), ambos equipados con el conocido motor 2.0 atmosférico de 150 caballos de potencia y 192 Nm de par máximo, que se combina con una caja automática de seis velocidades (con convertidor de par) encargada de llevar la tracción a las ruedas delanteras.

Con un diseño muy sofisticado que sigue el nuevo ADN estilístico presentado el año pasado con los K3, el K4, cuyo claim es “De lo ordinario a algo extraordinario”, se destaca por su elevada cuota tecnológica y la amplitud de su habitáculo, gracias a las generosas dimensiones de la carrocería: mide 4,71 metros de largo y 2,71 metros entre ejes, mientras que la capacidad de baúl ostenta 508 litros de capacidad.

Interior Kia K4 Con un diseño muy sofisticado que sigue el nuevo ADN estilístico cuyo claim es “De lo ordinario a algo extraordinario”

A nivel equipamiento, la variante más equipada se destaca por ofrecer faros full led, suspensiones traseras independientes, molduras plateadas en la carrocería, parrilla de color negro brillante, tapizado de cuero ecológico bitono, levas al volante y pedalera deportiva, mientras que ambas opciones cuentan con una triple pantalla de 30 pulgadas compatible con Android Auto y Apple Carplay de manera inalámbrica.

Por su parte, en seguridad viene de serie con seis airbags y varias asistencias a la conducción. La gama de precios va de 33 mil dólares (EX) hasta los 38 mil dólares de la opción tope de gama GT-Line.