Del BYD F3DM al ATTO 2 DM-I: 18 años de evolución de la tecnología híbrida enchufable

Mientras la industria de la automoción debatía a finales de la década de los 2000 la viabilidad real de la electrificación, BYD ya marcaba su propio camino con una visión propia y decidida. En el Salón de Ginebra 2008, la compañía presentaba al público europeo el BYD F3DM , el primer vehículo híbrido enchufable (PHEV) de producción masiva del mundo.

Un hito que no fue un experimento aislado, sino la primera piedra de una estrategia que, 18 años después, ha posicionado a BYD como el primer fabricante mundial de híbridos enchufables, alcanzando una cifra de 7,7 millones de unidades producidas.

Casi dos décadas después de aquel debut, la marca alcanza su madurez tecnológica con el lanzamiento del nuevo ATTO 2 DM-i . Este modelo no es solo un interesante SUV híbrido enchufable del segmento B , sino el heredero de 18 años de perfeccionamiento continuo de la tecnología Dual Mode Intelligence, que ya es una referencia en modelos superiores como el SEAL U DM-i y el SEAL 6 DM-i.

La evolución técnica alcanzada en este tiempo es el reflejo de una madurez construida con determinación y una capacidad de I+D sin precedentes. Esa motivación que impulsó a la compañía desde sus inicios permitió que, mientras el sector aún exploraba conceptos teóricos, BYD sorprendiera en 2008 con los 16 kWh del pionero F3DM, que ofrecía por aquel entonces 60 km de autonomía eléctrica y 450 km en total bajo el ciclo de homologación NEDC empleado en esa época.

Esta trayectoria no es sólo una sucesión de hitos mecánicos aislados, sino la materialización de un ecosistema integral diseñado para mejorar la vida de las personas a través de la innovación útil. El objetivo de ofrecer un transporte limpio se traduce hoy en cifras que definen esta nueva era de liderazgo: de las más de 7 horas de carga necesarias en el F3DM de producción, BYD ha evolucionado hasta la Blade Battery y la gestión inteligente del ATTO 2 DM-i, con un sistema de carga rápida en corriente continua capaz de recuperar del 30 al 80% de la energía en sólo 26 minutos. Todo ello con una autonomía en modo eléctrico de hasta 150 km en ciclo urbano (90 km en el combinado) y una total de hasta 1.000 km.

Tecnología DM-i de BYD: eficiencia líder para el mundo real

A diferencia de los híbridos enchufables convencionales, donde el motor térmico es el protagonista, en los DM-i de BYD el motor naftero actúa principalmente como generador, entrando en juego de forma directa sólo en situaciones de alta velocidad o demanda de potencia extra. Este enfoque permite que, en condiciones reales, muchos de los trayectos se realicen en modo cero emisiones.

El motor naftero de 1,5 litros tiene una eficiencia térmica récord, del 43%, y junto al propulsor o propulsores eléctricos capaces de girar a altos regímenes alterna automáticamente entre los distintos modos para maximizar la eficiencia:

Modo EV: impulsión 100% eléctrica, que es la empleada la mayor parte del tiempo en ciudad.

Modo HEV en “Serie”: el motor Xiaoyun actúa como generador para cargar la batería, mientras el motor eléctrico mueve las ruedas, manteniendo la suavidad de un EV.

Modo HEV en “Paralelo”: solo en situaciones de alta demanda de potencia o velocidad, el motor de gasolina se conecta directamente a las ruedas para apoyar al eléctrico.

Este rendimiento se apoya en el pilar fundamental de la marca: la Blade Battery. Su química de litio ferrofosfato (LFP), capaz de resistir con éxito el exigente Nail Penetration Test, garantiza una estabilidad térmica superior incluso en condiciones extremas. Además, los híbridos enchufables, al igual que los eléctricos, incorporan la función Vehicle-to-Load (V2L), que permite suministrar electricidad a dispositivos externos, transformando el vehículo en una fuente de energía móvil que se adapta al estilo de vida del usuario.

La gama de BYD

Además de en el recién llegado BYD ATTO 2 DM-i, la tecnología Dual Mode también está disponible en la actualidad en las gamas SEAL 6 DM-i y SEAL U DM-i.

El nuevo BYD ATTO 2 DM-i, que ya está disponible en los concesionarios desde 20.940 euros, democratiza la tecnología híbrida enchufable en el segmento B-SUV priorizando la conducción eléctrica gracias a su sistema Dual Mode. Además de por su autonomía de 90 km en modo eléctrico en ciclo combinado y una total de hasta 1.000 km, destaca por la amplitud de su habitáculo y su equipamiento de serie propio de segmentos superiores, que incluye tecnología V2L, conectividad con Google integrado y un completo paquete de sistemas de asistencia a la conducción.

Del BYD F3DM al ATTO 2 DM-i Del BYD F3DM al ATTO 2 DM-i

El SEAL 6 DM-i está disponible en carrocería sedán y la familiar Touring, con una autonomía total de hasta 1.505 km y, en la carrocería familiar con un maletero con una capacidad de hasta 1.535 litros con los asientos traseros abatidos. Un modelo que recientemente ha obtenido las 5 estrellas Euro NCAP, con un sobresaliente 92% en protección de adultos.

Por su parte, el BYD SEAL U DM-i, el SUV familiar del segmento D, utiliza esta plataforma para ofrecer una gran versatilidad, con autonomías que van desde los 1.080 km en su versión Boost (con batería de 18,3 kWh) hasta los 1.125 km del acabado Comfort (con batería de 26,6 kWh), y una potencia máxima de 218 HP para los Boost y Comfort y 324 HP para el Design de tracción total.