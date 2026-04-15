Robotaxis en Tokio: la alianza estratégica entre Nissan, Uber y Wayve para 2026

Nissan, Uber y Wayve anunciaron una colaboración para desplegar robotaxis en Tokio en 2026, utilizando el Nissan LEAF impulsado por inteligencia artificial de última generación.

En un movimiento estratégico que marca un hito para la movilidad autónoma en Asia, Wayve, Uber y Nissan anunciaron un memorando de entendimiento para desarrollar y desplegar servicios de robotaxis. El proyecto piloto tiene previsto iniciar en Tokio hacia finales de 2026, utilizando unidades del Nissan LEAF equipadas con la tecnología de conducción autónoma de Wayve.

Esta colaboración representa la primera alianza de Uber en Japón en el sector de vehículos sin conductor y forma parte de un ambicioso plan de expansión global que apunta a llevar este servicio a más de diez ciudades en todo el mundo, incluyendo Londres.

Tecnología de vanguardia sin necesidad de mapas HD El diferencial técnico de esta alianza reside en el Wayve AI Driver, un sistema de inteligencia artificial integral diseñado para aprender de datos del mundo real. A diferencia de otros sistemas, esta tecnología puede generalizar su funcionamiento en nuevas ciudades sin depender de mapas de alta definición (HD).

Integración: La IA de Wayve se instalará en vehículos Nissan adaptados, los cuales se conectarán directamente con la plataforma de Uber para gestionar la demanda de viajes.

Fase piloto: En su etapa inicial, los robotaxis operarán con un operador de seguridad capacitado a bordo para supervisar los trayectos en el complejo entorno vial de Tokio.

Escalabilidad: Al no requerir mapas detallados previos, el sistema permite una expansión más rápida hacia mercados globales con configuraciones viales dinámicas. Robotaxis en Tokio Robotaxis en Tokio Nissan Un compromiso con el futuro del transporte japonés Para Uber, el mercado japonés es clave no solo por su densidad, sino también por la necesidad de atender la escasez de conductores en el sector del transporte. Según Dara Khosrowshahi, CEO de Uber, la movilidad autónoma es una pieza fundamental para ofrecer nuevas formas de viajar en las ciudades más grandes del mundo.

Por su parte, Nissan reafirma su visión de llevar la inteligencia en movilidad a la vida cotidiana. Ivan Espinosa, CEO de Nissan, destacó que la integración de la IA en su portfolio de vehículos es la base para transformar la ambición de la marca en aplicaciones prácticas y seguras para los consumidores.