Chery confirma las especificaciones y precios del Tiggo 4 CSH

Chery UK ha confirmado las especificaciones y los precios completos para el Reino Unido del nuevo Tiggo 4 CSH , el SUV compacto híbrido de la marca diseñado para combinar la electrificación inteligente y la usabilidad diaria en un paquete práctico e inteligente.

Disponible en dos niveles de equipamiento (Aspire y Summit) y con precios desde 19.995 libras y 21.995 libras, el Tiggo 4 CSH ya se puede reservar, y se espera que las entregas a los clientes se realicen en el verano de 2026.

Como primer modelo del segmento B de la familia Chery Tiggo , el TIGGO 4 CSH exhibe la última tecnología híbrida de la marca en un formato adaptado a la conducción moderna, con proporciones exteriores compactas y una práctica configuración de cinco plazas que ofrece una versatilidad excepcional.

El Chery Tiggo 4 CSH incorpora la quinta generación del sistema Chery Super Hybrid, que combina un motor naftero de 1.5 litros con un sistema de propulsión eléctrica, una batería de 1.83 kWh y una transmisión híbrida dedicada (DHT). Este avanzado sistema de propulsión ofrece una potencia combinada de 204 HP y 310 Nm de par motor, gestionando de forma inteligente la entrega de potencia para garantizar un rendimiento óptimo en la conducción urbana y una alta eficiencia en viajes largos.

Fundamentalmente, el Tiggo 4 CSH no requiere carga externa. A diferencia de un híbrido enchufable, elimina la necesidad de cables, cargadores domésticos o horarios de carga, ofreciendo una practicidad autosuficiente.

Farrell Hsu, director de Chery en el Reino Unido, declaró: "El CHERY TIGGO 4 CSH es un coche importante para nosotros en el Reino Unido, ya que ofrece todo lo que creemos que debe ofrecer un SUV moderno en un formato compacto e inteligente. Es el coche que hace que la propiedad de un híbrido sea aún más accesible, con una combinación ganadora de tecnología, eficiencia en el uso diario y unas especificaciones que ofrecen un valor real para el día a día".

Equipamiento del Chery Tiggo 4 CSH

Se ofrecen dos niveles de equipamiento claramente definidos: Aspire y Summit, cada uno con un completo nivel de equipamiento de serie. El Aspire cuenta con un habitáculo cuidadosamente equipado, que incluye tapicería de tela, retrovisores exteriores calefactables, elevalunas eléctricos y cámara de visión trasera para aparcamiento, además de una interfaz digital totalmente conectada.

Summit se basa en esto con tapicería de cuero ecológico, un sistema de cámara de 360 grados, asiento del conductor con ajuste eléctrico y cristales tintados en todo el habitáculo. En conjunto, los dos niveles de equipamiento permiten a los compradores seleccionar la configuración que mejor se adapte a su estilo de vida, sin complicaciones innecesarias.

El habitáculo digital se centra en dos pantallas de 12,3 pulgadas que muestran tanto el cuadro de instrumentos como el sistema de infoentretenimiento. Incluye de serie Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, y los modelos Summit también cuentan con carga inalámbrica refrigerada para teléfonos. El asistente de voz inteligente "Hello Chery" responde a comandos de voz naturales para controlar las funciones principales del vehículo, y el acceso sin llave con arranque remoto viene de serie.

Chery Tiggo 4 CSH Chery Tiggo 4 CSH

El Tiggo 4 CSH mantiene el distintivo diseño de rombos característico de la familia Chery Tiggo, incluyendo la parrilla frontal de rombos y los elementos de iluminación LED. Sus superficies limpias y proporciones bien pensadas crean un SUV compacto moderno y seguro que combina una presencia visual imponente con unas dimensiones compactas ideales para las carreteras británicas.

Con unas dimensiones aproximadas de 4,32 metros de largo, 1,83 metros de ancho y 1,65 metros de alto, es lo suficientemente compacto para la conducción urbana, sin renunciar a la posición de conducción elevada y la practicidad propias de un SUV.

La capacidad del baúl se amplía a 1.155 litros con los asientos traseros abatidos, ofreciendo una gran versatilidad para el uso diario. El exterior se complementa con llantas de aleación de 17 pulgadas y una selección de seis colores: Blanco Ártico, Negro Medianoche, Plata Órbita, Gris Pizarra, Rojo Solar y Gris Tormenta.

La seguridad es fundamental en la configuración del TIGGO 4 CSH, en línea con la filosofía de ingeniería de Chery International. Su configuración de 7 airbags proporciona una protección integral para los ocupantes, complementada por un amplio conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor, que incluyen control de crucero adaptativo (ACC), frenado de emergencia autónomo (AEB), detección de punto ciego (BSD), advertencia de salida de carril (LDW) y advertencia de colisión trasera (RCW).

Precios Chery Tiggo 4 CSH

Como una excelente opción de entrada a la familia TIGGO, el Chery TIggo 4 CSH tiene un precio desde 19.995 libras para la versión Aspire y 21.995 libras para la versión Summit. Con una garantía integral de 7 años o 100.000 millas y una garantía de 8 años o 100.000 millas para la batería, el TIGGO 4 CSH ya está disponible para pre-pedido a través de la creciente red de concesionarios de CHERY UK.