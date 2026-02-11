BMW M2 y marcador en vivo: AREA M convierte el drift en un e-sport de la vida real

Con los nuevos "Juegos de Drift" en Memmingen, BMW M fusiona la conducción profesional con la competencia lúdica.

El lanzamiento de AREA M el 3 de febrero de 2026 marca un cambio de paradigma para los entusiastas de la velocidad y la precisión. Con la apertura de una nueva sede en Memmingen y la reestructuración de su oferta global, BMW M deja de ser solo un curso de conducción para convertirse en un ecosistema multidimensional de experiencias.

Desde los competitivos "Juegos de Drift" con marcador en vivo hasta travesías extremas sobre hielo en Suecia, AREA M busca atraer a la "Generación M" mediante la gamificación, la exclusividad y un enfoque inclusivo que incluye programas específicos para mujeres orientadas al alto rendimiento.

BMW Memmingen: el nuevo búnker de la comunidad M La incorporación de Memmingen como sede física complementa a la histórica Maisach, ofreciendo una infraestructura diseñada para llevar los vehículos al límite. El complejo cuenta con:

Pistas Dinámicas: Siete pistas de derrape en mojado, tres círculos de drift y zonas de slalom que permiten explorar la física de modelos que superan los 500 CV .

Espacio Social: Más allá de las pistas, la sede funciona como un club para la comunidad, con salones de conferencias, áreas de relax y catering premium donde "todo se siente como M".

Buscador de Experiencias: Una nueva plataforma digital organiza la oferta en cinco categorías claras (Invierno, Pista, Emoción, Personalizada y Control) y niveles que van desde el Compacto hasta el Máx, facilitando la reserva con pocos clics. BMW Gamificación en pista: los "Juegos de Drift" La gran innovación de 2026 es la introducción de experiencias gamificadas. En Memmingen, los participantes utilizan un BMW M2 Drift modificado para competir en desafíos de precisión y destreza:

Caída de Anillos: El objetivo es lanzar anillos a una zona específica mientras se mantiene el auto derrapando.

Gymkhana: Un circuito complejo donde la velocidad y la falta de errores son la clave para sumar puntos.

Marcador en Vivo: Los resultados se publican en tiempo real en la web oficial. Los nueve mejores pilotos del año clasificarán para la gran final del 17 de octubre, compitiendo por premios exclusivos. BMW Programas específicos y expansión internacional AREA M diversifica su alcance con formatos adaptados a diferentes perfiles de conductores: