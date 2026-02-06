BMW Group rompe récords en Argentina: las ventas crecieron un 110% en 2025

BMW Group cerró un 2025 histórico en América Latina , logrando por octavo año consecutivo el liderazgo del segmento premium. Con 53.517 unidades entregadas entre BMW y MINI (un crecimiento del 8,6% respecto a 2024), la compañía demostró que su estrategia de Apertura de Tecnologías es la clave para dominar una región con diversas necesidades de infraestructura.

En la Argentina , la marca alemana fue la que más creció en su categoría, mientras se prepara para un 2026 marcado por el desembarco de la Neue Klasse y más de 15 lanzamientos regionales.

La estrategia de BMW Group se basa en no imponer una única tecnología, sino en ofrecer un abanico de posibilidades que se adapte a cada mercado. En Latinoamérica, esto permitió que los clientes opten por vehículos 100% eléctricos (BEV) , híbridos conectables ( PHEV ), mild-hybrid o motores de combustión interna avanzados ( nafta , diésel o flex-fuel).

A pesar de los contextos económicos desafiantes, las marcas del grupo lograron hitos significativos en los principales mercados de la región:

Segmento de lujo y alto desempeño: Las divisiones BMW M y M Performance crecieron un 30% , impulsadas por lanzamientos como el BMW M2 CS fabricado en México.

Modelos más vendidos: El podio regional fue ocupado por el BMW X1 , el BMW X3 , el BMW Serie 3 y el BMW X5 , que juntos representaron el 55% de las ventas totales.

Argentina: Fue el mercado con mayor crecimiento porcentual para el grupo. BMW entregó 2.472 unidades , lo que representa un impactante aumento del 110% respecto a 2024, alcanzando una cuota del 29,7% en el segmento premium. MINI, por su parte, creció un 93,4% con 292 unidades.

México: Se consolidó como el país líder en volumen de ventas para el grupo en Latinoamérica. BMW entregó 15.043 vehículos (+6,9%) y MINI alcanzó su récord regional con 3.907 unidades (+19,7%).

Brasil: Es el mayor mercado individual para BMW en la región, con un récord de 16.865 patentamientos y el inicio de la producción local del BMW X5 PHEV en la planta de Araquari.

Lo que viene en 2026: Neue Klasse y nuevos horizontes

Para 2026, BMW Group planea mantener su momentum con el lanzamiento de más de 15 modelos y ediciones especiales. El hito más esperado es la llegada del BMW iX3 Neue Klasse, el primer modelo de una generación de vehículos eléctricos que redefine la arquitectura, el software y la eficiencia de la marca.

Además, la red de producción regional seguirá expandiéndose. La planta de San Luis Potosí en México iniciará los preparativos para fabricar baterías de alto voltaje y modelos de la Neue Klasse a partir de 2027, mientras que en Brasil, el hub tecnológico TechWorks impulsará soluciones digitales para todo el continente.