BMW Group rompe récords en Argentina: las ventas crecieron un 110% en 2025
BMW Group anuncia una ofensiva de 15 lanzamientos para el próximo año. La gran estrella será la Neue Klasse.
BMW Group cerró un 2025 histórico en América Latina, logrando por octavo año consecutivo el liderazgo del segmento premium. Con 53.517 unidades entregadas entre BMW y MINI (un crecimiento del 8,6% respecto a 2024), la compañía demostró que su estrategia de Apertura de Tecnologías es la clave para dominar una región con diversas necesidades de infraestructura.
En la Argentina, la marca alemana fue la que más creció en su categoría, mientras se prepara para un 2026 marcado por el desembarco de la Neue Klasse y más de 15 lanzamientos regionales.
Apertura de Tecnologías: la libertad de elegir el motor ideal
La estrategia de BMW Group se basa en no imponer una única tecnología, sino en ofrecer un abanico de posibilidades que se adapte a cada mercado. En Latinoamérica, esto permitió que los clientes opten por vehículos 100% eléctricos (BEV), híbridos conectables (PHEV), mild-hybrid o motores de combustión interna avanzados (nafta, diésel o flex-fuel).
Este enfoque multienergía dio resultados sólidos en 2025:
Vehículos Eléctricos (BEV): BMW y MINI alcanzaron un récord de 5.008 unidades vendidas (+13,1%).
Modelos más vendidos: El podio regional fue ocupado por el BMW X1, el BMW X3, el BMW Serie 3 y el BMW X5, que juntos representaron el 55% de las ventas totales.
Segmento de lujo y alto desempeño: Las divisiones BMW M y M Performance crecieron un 30%, impulsadas por lanzamientos como el BMW M2 CS fabricado en México.
Desempeño por mercados: Argentina, México y Brasil
A pesar de los contextos económicos desafiantes, las marcas del grupo lograron hitos significativos en los principales mercados de la región:
Argentina: Fue el mercado con mayor crecimiento porcentual para el grupo. BMW entregó 2.472 unidades, lo que representa un impactante aumento del 110% respecto a 2024, alcanzando una cuota del 29,7% en el segmento premium. MINI, por su parte, creció un 93,4% con 292 unidades.
México: Se consolidó como el país líder en volumen de ventas para el grupo en Latinoamérica. BMW entregó 15.043 vehículos (+6,9%) y MINI alcanzó su récord regional con 3.907 unidades (+19,7%).
Brasil: Es el mayor mercado individual para BMW en la región, con un récord de 16.865 patentamientos y el inicio de la producción local del BMW X5 PHEV en la planta de Araquari.
Lo que viene en 2026: Neue Klasse y nuevos horizontes
Para 2026, BMW Group planea mantener su momentum con el lanzamiento de más de 15 modelos y ediciones especiales. El hito más esperado es la llegada del BMW iX3 Neue Klasse, el primer modelo de una generación de vehículos eléctricos que redefine la arquitectura, el software y la eficiencia de la marca.
Además, la red de producción regional seguirá expandiéndose. La planta de San Luis Potosí en México iniciará los preparativos para fabricar baterías de alto voltaje y modelos de la Neue Klasse a partir de 2027, mientras que en Brasil, el hub tecnológico TechWorks impulsará soluciones digitales para todo el continente.