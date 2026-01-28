"2026 será el año en que BMW lidere el segmento premium en Argentina"

BMW Latinoamérica cerró 2025 con números que hacen historia: crecimiento del 7,1 % en ventas regionales, participación del 30,8 % en el segmento premium y liderazgo consolidado. Los M rompieron récords, MINI voló un 18,9 % y, en Argentina, sobre finales del año pasado dejó pisando los talones al trono local. Con la economía estabilizándose y la inflación en baja, Reiner Braun, CEO y Presidente de BMW Group para la región, no tiene dudas: 2026 será el año del golpe definitivo.En esta charla con Braun, con su experiencia de seis años en China y visión global, habló de todo: el futuro argentino, la competencia china, la electrificación y el gran estreno: la Neue Klasse con el iX3 como abanderado.

MDZ : Con la economía argentina empezando a mostrar signos de recuperación, ¿qué expectativas tienen para 2026 y cómo impacta en sus planes de liderazgo?

Reiner Braun : Estamos realmente contentos con lo que pasa en Argentina. Ha sido un alivio para el país entero: se siente un aire fresco, una economía que empieza a moverse. Todavía hay trabajo por delante, pero BMW ya creció más rápido que el segmento premium local. Nuestro objetivo es claro: mantener esa tendencia en 2026, superar al mercado y cerrar como número uno. Estamos muy cerca… ¡falta poco para lograrlo!

MDZ : La electrificación avanza a paso firme en el mundo, pero ¿cómo la ven en Argentina? ¿Cuándo despega de verdad?

Reiner Braun : Ya lanzamos los primeros eléctricos en el país, pero llevará tiempo afianzarse. El arranque fuerte será en ciudades grandes, donde los trayectos diarios son manejables y la carga en casa o en el trabajo es viable. La red de cargadores tiene que crecer, pero va a llegar. Será un desarrollo similar al global, adaptado a nuestra realidad: eficiencia, menor costo de uso y placer de conducción sin emisiones.

MDZ: ¿Cuál es la gran novedad de producto para 2026?

Reiner Braun: Sin dudas, la llegada de la Neue Klasse. Es una plataforma 100 % eléctrica que redefine todo: arquitectura, motores, software y experiencia digital. El primer modelo será el iX3, pero esta tecnología se extenderá a toda la gama. No es un auto nuevo; es el comienzo de una era. Incluye Panoramic iDrive, tren motriz de sexta generación y software ultra potente: un salto generacional en electrificación y conexión con el conductor.

MDZ: ¿Quedarán estas innovaciones solo en eléctricos, o llegarán a combustión también?

Reiner Braun: Nuestra filosofía es la apertura tecnológica. De los 40 modelos y actualizaciones hasta 2027, muchos —eléctricos o de combustión— incorporarán elementos de Neue Klasse. El Panoramic iDrive y la arquitectura electrónica estarán en toda la línea, adaptados según el tren motriz.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 20.17.59 (3)

MDZ: ¿Qué tan profundo es este cambio con Neue Klasse?

Reiner Braun: Es un salto generacional completo. Integra tecnologías que parecen adelantar una generación entera, pero mantiene la esencia BMW reinterpretada: más moderna y funcional. Cargas ultrarrápidas, autonomías superiores a 800 km, y el auto como proveedor de energía (bidireccional, ya en Europa). En Argentina veremos el iX3 en el segundo semestre de 2026… va a ser emocionante sentirlo en nuestras rutas.

MDZ: ¿Cómo ve la competencia china en la región? ¿Es una amenaza real para el premium?

Reiner Braun: Conozco China de primera mano. Hay muchas marcas entrando a Latinoamérica con tecnología y precios agresivos. En premium no nos afectan directamente aún, pero la competencia es sana: competition breeds performance. Nos obliga a mejorar el paquete: producto, servicio, experiencia y conexión emocional. Gracias a eso, seguimos invirtiendo en calidad y ese “plus” que define el verdadero premium.

MDZ : ¿Las marcas chinas “premium” se acercan al estatus BMW?

Reiner Braun: Hay que ser cuidadosos con el término premium. No es solo tecnología o equipamiento: es más de 100 años de historia, calidad consistente, servicio impecable y la pasión compartida con la comunidad. Los chinos ofrecen avances impresionantes, pero eso solo no construye estatus. No es solo el auto; es el ecosistema alrededor. Por ahora, no veo que hayan alcanzado ese nivel integral.

El interior del BMW iX3 – Un cockpit del futuro

WhatsApp Image 2026-01-27 at 20.17.59 (2) BMW iX3

El tablero rompe con todo lo conocido: Panoramic Vision proyecta info en la base del parabrisas como una franja flotante visible para todos. Configurable desde la pantalla central táctil de 17,9” (lógica smartphone: arrastrar widgets). Shy Tech (controles invisibles), volante multifunción capacitivo y ecosistema de apps que convierten el auto en un hub de entretenimiento (streaming, videollamadas, juegos). Es el “Eyes on the Road, Hands on the Wheel” llevado al extremo.Con Neue Klasse, BMW no solo defiende su liderazgo premium: lo redefine. En 2026, Argentina tendrá en sus calles un SUV eléctrico que combina placer de conducción BMW con tecnología de punta.