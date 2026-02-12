BMW extiende su temporada en Cariló hasta el Carnaval

Debido al éxito de convocatoria, BMW, MINI y BMW Motorrad continuarán con sus test drives y exhibiciones en el Parador Divisadero

Tras un exitoso enero que incluyó acciones en los puntos más exclusivos de Uruguay y la Costa Atlántica, BMW Group Argentina anunció la extensión de sus actividades de verano en Cariló. Las marcas BMW, MINI y BMW Motorrad continuarán presentes en el Parador Divisadero hasta el 17 de febrero, ofreciendo a clientes y veraneantes la posibilidad de realizar test drives de sus últimos lanzamientos, incluyendo modelos híbridos y de tracción integral xDrive.

Cariló: Test drives y experiencias frente al mar El espacio de BMW Group en el Parador Divisadero Club de Mar se mantendrá activo durante el próximo fin de semana y durante todo el feriado de Carnaval (de 15 a 19 horas). Los interesados podrán experimentar el desempeño de una flota diversa:

BMW Serie 1 y Serie 3: El placer de conducir clásico con el BMW 118 y el dinámico 330i .

Movilidad Sustentable: La BMW X1 xDrive25e , una opción híbrida enchufable que combina eficiencia con la seguridad de la tracción integral.

Mundo MINI: El icónico "go-kart feeling" de la mano del MINI Countryman S ALL4 Favoured .

Dos ruedas: Para los amantes de la aventura, la imponente BMW R 1300 GS Adventure estará disponible para pruebas, reafirmando el liderazgo de BMW Motorrad en el segmento. Además, los clientes de las tres marcas mantienen beneficios exclusivos (descuentos) en restaurantes seleccionados como Zur, La Cabrera Cariló, Tante y Masse.

Un verano exclusivo entre Punta del Este y José Ignacio El despliegue de la compañía también dejó su huella en Uruguay durante enero. En el emprendimiento Godai Reserve de José Ignacio, los clientes pusieron a prueba la potencia en CV de los modelos SUV (SAV) X2, X3 y X5 en recorridos boscosos.

Por otro lado, la BMW X7 fue la protagonista en Casa EVE, Punta del Este, atrayendo a personalidades y deportistas como los polistas Nicolás Pieres y Beltrán Laulhé, integrantes del equipo La Zeta Kazak Polo Team patrocinado por la marca. Estas acciones, que contaron con la presencia de embajadores como Diego Leuco, subrayan la estrategia de la marca de estar presente donde sus clientes disfrutan de su tiempo libre.