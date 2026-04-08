Abril con ventajas exclusivas: Citroën impulsa la financiación con tasa 0% y opciones flexibles para su gama

Durante abril, Citroën refuerza su propuesta comercial en Argentina con un completo abanico de herramientas de financiación.

Durante el mes de abril, Citroën refuerza su propuesta comercial en Argentina con un completo abanico de herramientas de financiación pensadas para facilitar el acceso a sus vehículos y adaptarse a distintos perfiles de clientes. La marca ofrece una Tasa Express del 0% a 18 meses para toda la gama (con excepción de C4), con un monto máximo financiable de $18.000.000, consolidando una alternativa atractiva para quienes priorizan previsibilidad y cuotas sin interés.

Para el Nuevo C4 Hibrido, Citroën ofrece una campaña de financiación exclusiva con Tasa 0% hasta 36 meses y un monto máximo de $15.000.000.

Además, Citroën presenta una Tasa Exclusiva del 0% a 24 meses para financiar hasta $20.000.000, disponible en versiones seleccionadas como el Basalt Dark Edition y Shine, así como Aircross Shine y XTR, apuntando a clientes que buscan un mayor nivel de equipamiento con condiciones preferenciales.

Citroën Basalt Dark Edition Citroën Basalt Dark Edition Para quienes requieren montos superiores, la marca dispone de financiación de hasta $36.000.000, con tasas moderadas y plazos de hasta 48 meses, mientras que Jumper accede a iguales condiciones con un tope ampliado de $45.000.000, acompañando las necesidades del trabajo y la actividad profesional.